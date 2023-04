Das war der Spieltag in der A-Liga Münsingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Die TSG Upfingen bleibt nach dem 3:0 (2:0)-Sieg im Derby gegen den SV Würtingen Tabellenführer in der Münsinger Kreisliga A. Auch der Verfolger FC Römerstein erfüllte seine Pflichtaufgabe gegen die TSG Münsingen mit Bravour. Mit 2:1 (1:0) gewann der FCR gegen die Münsinger, die Vorletzter bleiben.

»Für uns war das ein Arbeitssieg, der angesichts unserer Verletzungssituation schwer war«, erklärte Bremelaus Pressewart Anton Leicht nach dem 3:1 (1:1)-Erfolg gegen die SGM Hayingen. Dem drittplatzierten SV Bremelau fehlen aktuell verletzungsbedingt gleich mehrere Stammspieler. »Es ist natürlich schwer, wenn dir einige Stammkräfte fehlen und Leute aus der zweiten Mannschaft einspringen müssen. Das wurde uns auch jüngst im Derby gegen Auingen zum Verhängnis«, fügte Leicht hinzu. Die SGM Hayingen präsentierte sich über weite Strecken gut und hätte am Ende sogar einen Punkt verdient gehabt, so Leicht.

Besser hätte die Ausgangslage für das Derby zwischen dem TSV Genkingen und dem FC Sonnenbühl nicht sein können. Lediglich drei Punkte trennten die beiden Teams im Aufstiegskampf vor der Partie. Am Ende gab es ein 1:1 (1:1). »Natürlich wünscht man sich einen Sieg im Derby. Es war ein zweikampfintensives Spiel mit vielen Aktionen im Mittelfeld und wenigen Torchancen, das letztendlich mit einem gerechten Unentschieden zu Ende ging«, berichtete FC Sonnenbühls Coach Sascha Flaig. In den vergangenen Wochen ließen die Sonnenbühler teilweise überraschend Punkte liegen. »Es geht uns nicht mehr so einfach von der Hand. Wir müssen daran arbeiten, dass wir spielerisch wieder stärker werden«, so Flaig. Trotzdem ist er mit der Leistung seines Teams zufrieden, da sie das Derby »voll angenommen hat«.

»Wie in den letzten Partien konnten wir die Führung nicht über die Zeit bringen oder angesichts der vielen Torchancen frühzeitig entscheiden«, resümierte SGM Steinhilben/Trochtelfingens Pressewart Michael Eberle nach dem 2:2 (2:1) gegen den SV Lautertal.

Holzelfingen verlässt Abstiegszone

Drei Spiele, drei Siege und 16:4 Tore. Der FV Bad Urach spielt sich in einen kleinen Rausch und deklassierte das Schlusslicht WSV Mehrstetten mit 8:2 (2:2). Ein paar Kilometer weiter gewann der TSV Wittlingen mit 3:1 (1:0) gegen den SV Auingen. Der TSV Holzelfingen gewann derweil mit 3:0 (1:0) gegen den SV Hülben. Damit verlässt das Team von Sven Bahnmüller die Abstiegsränge zum ersten Mal seit dem siebten Spieltag. (GEA)