Das war der Spieltag in der A-Liga Münsingen

MÜNSINGEN. »Das war eine überzeugende Leistung und ein hochverdienter Sieg«, erklärte Genkingens Abteilungsleiter Sven Saur nach dem 1:0 (0:0)-Sieg gegen die TSG Upfingen. Für den Tabellenführer ist es die erste Saisonniederlage in der Kreisliga A-Münsingen. Der TSV Genkingen zeigte sich im Vergleich zum 3:3 gegen Auingen vergangene Woche, konsequenter: »Es war ähnlich wie in Auingen, wir hätten bis zur Halbzeit mit zwei oder drei Toren führen müssen. Aber heute haben wir bis zum Ende als Team gearbeitet und nicht nachgelassen. Wir waren 90 Minuten lang die klar bessere Mannschaft«, so Saur.

Regelrecht vorgeführt wurde die SGM Steinhilben/Trochtelfingen vom SV Bremelau. Die SGM ging mit 0:13 (0:5) unter. Sie fanden keine Mittel, die Bremelauer Offensive um Sven Endler, der alleine sechs Treffer beisteuerte, zu stoppen. Bremelaus Pressewart Anton Leicht beschrieb den Beginn der Partie so: »Die SGM kam gut ins Spiel und spielte in den Anfangsminuten gut mit. Wir haben aber zielstrebiger Richtung Tor gespielt, kamen immer besser ins Spiel, und gingen nach 21 Minuten durch Fabiano Anzilliero mit 1:0 in Führung. Das war der Anfang vom Bremelauer Torregen«.

Durch den Sieg holte sich der SV Bremelau den zweiten Tabellenplatz vom FC Römerstein zurück, der sich mit 3:3 (1:2) vom SV Auingen trennte. Die Römersteiner erkämpften sich nach zweifachem Rückstand einen Punkt, der angesichts der Tabellensituation mager erscheint. In den letzten vier Partien holten die Römersteiner lediglich vier Punkte.

»Bei widrigsten Bedingungen entwickelte sich von der ersten Minute an Einbahnstraßenfußball auf das Gehäuse der Gäste. Wir hatten im ersten Abschnitt zwar gefühlte 80 Prozent Ballbesitz, aber konnten gegen die sehr tief stehenden Mehrstetter anfangs nur wenige klare Möglichkeiten erspielen. Der WSV versuchte vergeblich über Konter sein Glück, letztendlich ein verdienter Heimsieg für uns«, resümierte Wittlingens Pressewart Uli Krohmer nach dem 2:1 (1:0)-Erfolg gegen den WSV Mehrstetten.

Der SV Würtingen verlor mit 1:2 (1:1) gegen den FC Engstingen. Die Würtinger verpassen den Sprung aus dem Tabellenkeller, während sich der Bezirksliga-Absteiger im oberen Mittelfeld festsetzt.

SV Lautertal siegt erneut

Zum zweiten Mal in Folge gewann der SV Lautertal. Am Ende der Partie gegen den FV Bad Urach hieß es 5:2 (3:1. »Platztechnisch waren es sehr schwere Bedingungen. Das ist Urach, die zu Hause auf Kunstrasen spielen, nicht gewohnt und so standen die Karten auf unserer Seite«, sagte Lautertals Spielertrainer Michael Kleih. Laut ihm hätte die Partie noch deutlicher für sein Team ausfallen können. »Der Abstiegskampf ist sehr eng, mit den letzten Ergebnissen sind wir wieder im Geschäft. Wir schauen auf uns, sind zuversichtlich, die Kurve noch zu bekommen und die Klasse zu halten«, so Kleih. Der TSV Holzelfingen konnte den Rückenwind vom vergangenen Heimsieg nur bedingt mitnehmen. Gegen die TSG Münsingen gab es ein 1:1 (1:1. (GEA)