Das war der Spieltag in der Kreisliga A Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am 22. Spieltag der Reutlinger A-Liga untermauerte der souveräne Spitzenreiter VfL Pfullingen II per 6:0-Sieg beim TSV Sondelfingen die Tabellenführung. So verlor Sondelfingen erstmals ein Heimspiel in dieser Saison. »Wir haben heute mal weniger hoch gepresst und sind dann auch gleich gut gestartet. Die Arbeit gegen den Ball war top«, lobte Pfullingens Trainer Benjamin Hübner. Während Sondelfingen in Hälfte eins noch mithalten konnte, war die Überlegenheit der Pfullinger in der zweiten Hälfte erdrückend. »Wir werden von Spiel zu Spiel stärker. Ich bin sehr zufrieden«, konstatierte der Ex-Sondelfinger.

Auch der Zweitplatzierte SV Degerschlacht gewann. Per 4:1-Auswärtssieg bei der SGM Dettingen/Glems II konnten die Degerschlachter ein Zeichen nach der Derbyniederlage gegen Sickenhausen unter der Woche setzen. »Es war ein Pflichtsieg. Die Dettinger hatten auch ein paar Chancen, aber der Sieg war ungefährdet«, fasste Degerschlachts Trainer Heiko Lichtenberger zusammen.

Sven Pichler atmet auf

»Endlich wieder gewonnen«, atmete Rommelsbachs Spielertrainer Sven Pichler nach dem 2:1-Heimsieg gegen den TSV Sickenhausen auf. Nach vier Niederlagen in Folge zeigte Pichlers Mannschaft das, was er häufig von seiner Mannschaft vermisst: »Der richtige Biss in den Zweikämpfen«. Trotz Überlegenheit dauerte es bis zur 89. Minute, ehe Alexander Hirning nach einem Steckpass hinter die Abwehr querlegte und Sven Riefler zum 2:1-Siegtreffer einschob.

Die 1:2-Heimniederlage gegen den TSV Mähringen stufte Kirchentellinfurt/Kusterdingens Trainer Antonio Tunjic als »nicht unverdient« ein. »Wir haben den Beginn beider Halbzeiten verschlafen. In Hälfte zwei hatten wir noch zwei Chancen. Die Mähringer waren aber stärker«, so Tunjic. Das Ziel für die Restsaison ist den Tabellenplatz sechs zu halten. »Dafür geben wir nochmal alles«, betonte der zum Saisonende scheidende Tunjic.

TSV Betzingen wieder stärker

»Ich bin glücklich, aber es war viel mehr drin«, fasste Pliezhausens Trainer Ibrahim Shoeibi das 1:1 gegen den TSV Oferdingen zusammen. Während die Oferdinger bis zum Strafraum gut kombinierten und viele Ballaktionen verzeichnen konnten, konterten die Pliezhäuser wie gewohnt. »Nach drei Niederlagen tut es gut. Wir haben heute tolle Konter gefahren und unsere schnellen Außen stark in Szene gesetzt.« Den Oferdinger Ausgleichstreffer kassierten sie unglücklich. Ein direkter Freistoß von Kotaiba Mawardi wurde von der Pliezhäuser Mauer abgefälscht und fiel ins Tor.

»Wer nicht da war, hat nichts verpasst«, stellte Betzingens Trainer Mario Mazar nach dem 2:1-Heimsieg gegen den SV Sveti Sava Reutlingen fest. Der TSV Betzingen dominierte die Partie bis zum 2:0 von Liridon Preniqi. »Danach ist das Spiel total abgeflacht. Bis auf das Tor von Sveti nach einer Ecke war die komplette zweite Hälfte unansehnlich«, so Mazar.

Der SV Walddorf setzte im Abstiegskampf durch den 2:1-Sieg beim Abstiegskonkurrenten SV Croatia Reutlingen II ein Zeichen. »Wir trainierten für die Partie vor allem das Bespielen enger Räume. Wir haben gut verteidigt und waren vor allem durch Standards und Konter gefährlich«, erklärte Walddorfs Trainer Fabian Schramm. Für die Entscheidung sorgte Simon Erhardt. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld nahm er den Ball runter und schob ihn ins lange Eck ein. (GEA)