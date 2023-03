Das war der Spieltag in der Bezirksliga Alb

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Im Bezirksliga-Topspiel unterstrich Tabellenführer FC Rottenburg beim 6:1-Sieg bei der SG Reutlingen seine Aufstiegsambitionen. Bereits nach 17 Minuten führten die Gäste mit 4:0. Lukas Behr (6., 7.) eröffnete per Doppelpack den Torreigen. Treffer Nummer drei und vier steuerten Aaron Damm (10.) und Matthias Gampert (17.) bei. Im zweiten Durchgang nahm der FCR die Torproduktion wieder auf. Patrick Francisco (59.) gelang mit einem Flachschuss ins kurze Eck der fünfte Treffer. Kurz vor Schluss erhöhte erneut Gampert (85.) auf 6:0, doch im Gegenzug stellte Alessio Lo Presti (85.) mit seinem Ehrentreffer den alten Abstand wieder her. »Wir waren skrupellos vor dem Tor, das hat uns in der Hinrunde oft gefehlt«, lobte FCR-Coach Marc Mutschler seine Elf.

Ebenfalls torreich war der SV Croatia Reutlingen unterwegs – 5:0 gegen den SV Zainingen. Allerdings hatten die Gastgeber Schwierigkeiten, in die Partie zu kommen. Gegen die tief stehenden Zaininger dauerte es bis zur 32. Minute, ehe Jacob Ammann einen Fehler im Zaininger Aufbauspiel nutzte und zur Führung traf. Von da an lief die Offensiv-Maschinerie der Gastgeber, die durch Kapitän Ante Galic (36.) und Marcel Schreyer (42.) mit 3:0 davonzogen. Nach dem Seitenwechsel schalteten die Gastgeber einen Gang zurück. Für die beiden Tore sorgten erneut Ammann (62.) und Semih Özdemir (80.). »Wir haben uns trotz der Anfangsphase nicht aus der Ruhe bringen lassen. Das war stark«, resümierte Galic.

Hummel trifft dreifach

In bestechender Form befindet sich derzeit Joschua Hummel. Der Eninger traf beim 7:3-Heimsieg des TSV gegen die SGM Kirchentellinsfurt/Kusterdingen dreifach. Zur Pause führte Eningen bereits 5:1. Zwar keimte auf Seiten der Gäste nach den Toren von Tobias Katzmaier (48.) und Andreas Braun (55.) nochmals Hoffnung auf. Aber Hummels (82.) dritter Streich und das 7:3 von Johannes Klein (89.) besiegelten den Eninger Erfolg. »Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt, danach waren wir unkonzentriert und haben uns selbst das Leben schwer gemacht«, so Maik Stingel, Eningens stellvertretender Abteilungsleiter.

Deutlich gewann auch der TSV Hirschau. Bei der akut abstiegsbedrohten SGM Altingen/Entringen (Rang 15) siegte der TSV mit 4:0. »Wir haben uns am Anfang schwergetan. Der Führungstreffer war dann sicher der Dosenöffner für unser Spiel«, erklärte Hirschaus Trainer Marco Calderaro und fügte hinzu: »In Hälfte zwei haben wir besser gespielt und uns den Sieg verdient.« Weiterhin im Aufwind befindet sich der SV Hirrlingen. Mit dem 2:1-Sieg gegen den SV Pfrondorf feierten die Hirrlinger den dritten Sieg in Folge und kletterten auf Rang sechs.

Schairer rettet Dettingen spät

Ein Spiel mit Höhen und Tiefen sahen die Zuschauer beim 4:4-Unentschieden zwischen der TSG Tübingen II und der SGM Dettingen/Glems. Nach der frühen Führung durch Ben Göppert (9.) glich Frieder Geiger zum 1:1 (22.) aus. Aber wieder nur acht Minuten später traf Tom Vetter (30.) erneut zur Tübinger Führung. Ein Eigentor, verschuldet von Hannes Pohl, ließ die Dettinger aber erneut ausgleichen. Nach der Halbzeit waren es dann zunächst die Tübinger, die das Zepter übernahmen und erneut durch Vetter (54.) und den eingewechselten Timo Koch (65.) auf 4:2 davonzogen. Aber die Dettinger zeigten Moral und kamen durch Daniel Schairer nur drei Minuten später zum Anschlusstreffer. Zum Ende warfen die Gäste noch mal alles nach vorne und belohnten sich. Wieder war es Schairer, der mit seinem Tor in der 85. Minute spät den Punkt rettete.

Ebenfalls spät einen Punkt rettete Vincent Seelmann der SGM Dettingen/Weiler beim 2:2-Unentschieden gegen den SSC Tübingen. Seelmann traf in der ersten Minuten der Nachspielzeit zum Punktgewinn. (GEA)