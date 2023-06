Das war der Spieltag der A-Liga Münsingen: Römerstein jubelt

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. »Nach dem Treffer in der letzten Minute sind alle auf den Platz gestürmt. Die Freude war riesig, nachdem es lange Zeit danach aussah, als würden wir es nicht in die Aufstiegsrelegation schaffen«, erklärte Römersteins Pressewart Florian Füllemann nach dem 2:1-Sieg gegen Angstgegner SV Würtingen. Römerstein gewann keine der letzten drei Partien gegen Würtingen. »Wir haben uns auf ein sehr schweres Spiel eingestellt, so kam es auch. Am Ende hatten wir das Glück des Tüchtigen«, sagte Füllemann. Mathis Kächele erzielte beide Treffer und knackte durch sein Tor in der 95. Minute die 40-Tore-Marke. Damit gewann er das Fernduell gegen Sven Endler, den Goalgetter des SV Bremelau, der auf 37 Treffer kam. Kächele bleibt dem FC Römerstein auch nächste Saison treu: »Wir sind sehr glücklich, ihn auch nächstes Jahr in unserer Mannschaft zu haben. Wir freuen uns für und mit ihm, dass er den Torrekord in der Münsinger Kreisliga A gebrochen hat«, so Füllemann. Bisheriger Rekordhalter war Peter Reiff, der in der Saison 2006/07 für den TSV Undingen 39 Tore markierte. Bei einem Remis des FC Römerstein wäre der SV Bremelau, der den SV Hülben mit 2:0 bezwang, als Zweiter über die Ziellinie gekommen.

Große Freude auch beim SV Lautertal, der mit einem 3:0-Erfolg bei der TSG Münsingen den Sprung ans rettende Ufer schaffte. »Das war ein beinahe perfektes Spiel zur richtigen Zeit für uns«, sagte Lautertals Spielertrainer Michael Kleih, der stolz auf seine Truppe ist: »Wir haben das sehr souverän gemeistert, wir hätten sieben, acht oder noch mehr Tore schießen können.« »Wir müssen mehr Konstanz in beide Halbserien bekommen. Das Potenzial ist auf jeden Fall vorhanden. Es ist mein Ziel, die jungen Spieler weiter zu entwickeln«, sagte Kleih.

Auch der SV Auingen machte den Klassenverbleib am letzten Spieltag klar. Die Manz-Elf startete souverän in die Partie und lag gegen den WSV Mehrstetten schon nach 19 Minuten mit 3:0 in Füh-rung. Am Ende hieß es 4:1 für den SV Au-ingen. Der TSV Holzelfingen musste am Samstag, da spielfrei, tatenlos zusehen, wie der SV Auingen in der Tabelle an ihm vorbeistürmte. Bis vor wenigen Tagen wären die Holzelfinger der dritte Absteiger gewesen. Da jedoch die ersten Vier in der B-Liga-Staffel 1 auf den Aufstieg verzichten, gibt es einen Absteiger weniger und der TSV Holzelfingen kann nun in der Relegation den Klassenverbleib perfekt machen. (GEA)