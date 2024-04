Das war der Speiltag in der Münsinger Kreisliga A

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Vermutlich verspielte der FC Römerstein am Sonntag die letzten Hoffnungen, um noch aus der Münsinger A-Liga in die Bezirksliga-Alb aufzusteigen. Gegen den TSV Wittlingen reichte es trotz Heimvorteil nur zu einem 4:4 (2:2)-Unentschieden. Wittlingens Spielertrainer Moritz Krohmer ordnete die Partie ein: »Es war ein Spiel auf Augenhöhe. Deshalb ist das Unentschieden auch gerecht.« Weiter Krohmer: »Die Rückrunde war bisher sehr schwer für uns, wir sind nicht so gestartet, wie erhofft. Häufig hat es an Kampf und Wille gefehlt, aber heute definitiv nicht«. Der TSV Wittlingen kam dreimal nach Rückstand zurück und stellte diese Tugenden eindrucksvoll unter Beweis. Krohmer bleibt dem TSV Wittlingen »noch ein letztes Jahr« an der Seitenlinie erhalten. Als Unterstützung kehrt Ronny Ruess vom TSV Boll ans Hockenloch zurück. Der FC Römerstein konnte in den letzten vier Partien lediglich vier Punkte mitnehmen. Vermutlich ist das zu wenig, um den TSV Genkingen noch einmal ins Wackeln zu bringen.

Die SGM Bremelau/Granheim ließ dem FV Bad Urach kaum eine Chance und gewann mit 3:0 (1:0). Fabian Franz markierte einen Doppelpack.

»Der Spielverlauf hätte möglicherweise auch ein Unentschieden hergegeben, aber so ist der Fußball«, resümierte Lautertals Pressewart Jochen Spohn nach der 1:2 (0:1)-Niederlage gegen den FC Engstingen. Thomas Szymanski entschied die »ausgeglichene Partie« durch einen Doppelpack für den FCE. Der Anschlusstreffer von Lukas Helmer in der 85. Minute kam zu spät.

Münsingen verschafft sich Puffer

Die TSG Münsingen sicherte sich wichtige Punkte im Abstiegskampf. Durch einen 1:0 (1:0)-Auswärtserfolg gegen die SGM Steinhilben/Trochtelfingen hat die Pellegrino-Elf nun fünf Punkte Puffer zu den Abstiegsplätzen. »Ich habe der Mannschaft vor dem Spiel gesagt, wie wichtig diese Partie ist, um uns ein bisschen abzusetzen«, hob Pellegrino die Bedeutung des Sieges hervor. Seine Mannschaft habe aber verpasst, die Vielzahl an Chancen zu nutzen, um den Sack mit einem 2:0 zuzumachen. »Trotzdem war es ein absolut verdienter Sieg«, so Pellegrino. SGM-Pressewart Michael Eberle sah es ähnlich: »Die TSG Münsingen war das Team mit der über zwei Spielhälften gesehen besseren Tagesform und somit geht der Erfolg auch in Ordnung.«

Der TuS Honau gewann mit 3:2 (0:0) gegen den SV Hülben. Der weit abgeschlagene Tabellenletzte feiert damit den ersten Saisonsieg nach 22 sieglosen Partien.

Der Abstiegskracher zwischen der SGM Oberstetten/Ödenwaldstetten und dem SV Auingen fand keinen Sieger. Torlos verabschiedeten sich die Teams nach 90 Minuten. Ein Ergebnis, das beiden Teams nicht wirklich weiterhilft. »Ja, das muss man so sagen. Durch das Remis sind sie aber nicht an uns vorbeigezogen«, sagte SGM-Coach Ralf Tress. Sein Team habe die ersten 60 Minuten Vorteile gehabt, bevor die Partie ausgeglichen war. (GEA)