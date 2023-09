Das U 19-Team des SSV Reutlingen dreht Derby gegen Ulm

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Direkt am zweiten Spieltag kam es zum Kracher-Duell zwischen dem SSV Reutlingen und dem SSV Ulm 1846 in der A-Junioren Fußball-Oberliga. Die Kreuzeiche-Kicker behielten gegen die Donaustädter mit 4:2 (2:2) die Oberhand und grüßen damit nach dem zweiten Spieltag von der Tabellenspitze. Den besseren Start hingegen erwischten ganz klar die Gäste. Nach drei Minuten gingen die Ulmer mit 1:0 in Führung. Das Team von SSV-Trainer Heiko Necker zeigt sich regelrecht geschockt, als nur sechs Zeigerumdrehungen später das 0:2 fiel.

Mit zunehmender Spieldauer fanden die Nullfünfer allerdings besser ins Spiel. In der 18. Minute erzielten die Reutlinger nach einer scharfen Hereingabe mit etwas Glück durch ein Eigentor den Anschlusstreffer. Das gab dem SSV-Nachwuchs Auftrieb. Ab diesem Moment waren es die Hausherren, die sich einige Chancen erspielen konnten. Noch vor dem Pausenpfiff gelang dann auch der längst verdiente Ausgleich durch Jaden Quartey (36.). Nach dem Seitenwechsel brachte das Trainerteam zusätzlich frische Kräfte ins Spiel. Mit viel Tempo über die Außen drehten die Reutlinger in der 73. Minute die Partie und gingen durch einen Treffer von Tom Ruzicka mit 3:2 in Führung. In der Nachspielzeit traf dann noch Noah-Elias Maurer zum 4:2.

Kommende Woche gastiert die Necker-Elf beim 1. CfR Pforzheim. »Man darf in dieser Liga kein Team unterschätzen, aber wir versuchen auch hier, die Tabellenführung weiter auszubauen«, betont der Coach. (GEA)