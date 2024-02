Die Trainersuche beim FC Bayern beginnt wieder von vorne. Thomas Tuchel muss im Sommer seinen Stuhl an der Säbener Straße räumen. Der GEA hat sich bei Fans des deutschen Rekordmeisters in der Region umgehört und nachgefragt, was sie von dieser Entscheidung halten.

Thomas Tuchel ist im Sommer Geschichte beim FC Bayern. Wer könnte für ihn übernehmen? Foto: Hoppe/dpa - GEA-Grafik Thomas Tuchel ist im Sommer Geschichte beim FC Bayern. Wer könnte für ihn übernehmen? Foto: Hoppe/dpa - GEA-Grafik

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.