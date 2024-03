Croatia-Torjäger Ante Galic steht vor Wechsel zu den Young Boys Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Paukenschlag in der Fußball-Region: Torjäger Ante Galic von Landesligist Croatia Reutlingen soll nach GEA-Informationen im Sommer zum Ligarivalen Young Boys Reutlingen wechseln. Der 29-Jährige Goalgetter soll seinen Wechsel zur neuen Saison am Sonntag nach dem 1:0-Erfolg des Aufsteigers im Derby gegen den SV 03 Tübingen seinen Mannschaftskameraden mitgeteilt haben.

Mit Galic würde der ambitionierte Landesligist einen extrem torgefährlichen Angreifer bekommen. Aktuell steht der Croatia-Kapitän bei der starken Quote von 13 Treffern in 17 Partien. In den vergangenen beiden Spielzeiten hatte der Stürmer zusammengerechnet 52 Tore in der Bezirksliga erzielt und damit einen entscheidenden Anteil am Aufstieg der Dietwegkicker im Sommer 2023. Für Galic wäre der Wechsel eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte. Bereits zwischen 2016 und 2018 hatte der 29-Jährige das Trikot der Young Boys getragen, ehe es ihn wieder zurück zu Croatia zog. (GEA)