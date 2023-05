Croatia Reutlingen patzt im Meisterschaftsrennen in der Bezirksliga erneut

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der Bezirksligaspitzenreiter Croatia Reutlingen leistete sich den nächsten Patzer im Kampf um den Titel. Gegen den TSV Eningen spielte Croatia nur 1:1. »Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir haben gekämpft, uns dafür aber nicht belohnt«, resümierte Kapitän Ante Galic. Von Beginn an waren es die Gäste aus Eningen, die zunächst das Heft des Handelns in die Hand nahmen. Der Titelanwärter vom Dietweg hatte große Mühe die Eninger Angriffswellen abzufangen. Eningens bester Torjäger Joschua Hummel brachte den TSV in der 17. Minute in Führung. Mitte der ersten Halbzeit gestaltete sich die Partie ausgeglichener und nach Wiederanpfiff vergab Croatia beste Möglichkeiten. Erst in der 81. Minute erlöste Galic seine Mannschaft und sicherte einen Punkt. »Wir haben die Tür für Rottenburg aufgemacht, aber die müssen auch erst mal ihre Hausaufgaben machen. Für uns gilt: Mund abwischen und weiter machen«, erklärte der Kapitän.

Hirschau siegt spät

Der TSV Hirschau siegte spät mit 2:1 gegen die SGM Kirchentellinsfurt/Kusterdingen. Erst in der Nachspielzeit erlöste Jens Kappler (90.+1) seinen TSV. Gegen den Tabellenletzten taten sich die Hirschauer lange schwer. Ein Fehler in Hirschaus Defensive führte zum 1:0 durch Florian Müller (51.). Moritz Glasbrenner (79.) aber stellte mit seinem Tor auf 1:1, ehe Kappler den Sieg brachte. »Wir haben uns lange schwer getan, weil wir nicht unsere Aufgaben erfüllt haben«, erklärte Hirschaus Trainer Marco Calderaro.

Einen Sahnetag erwischte die SG Reutlingen beim 5:0-Erfolg gegen die SGM Dettingen/Glems. Von Beginn an erspielte sich die SG eine Vielzahl von Chancen. Nach 26 Minuten setzte sich Perparim Istrefi auf der linken Seite durch und bediente Tim Hahn in der Mitte, der das 1:0 erzielte. Hahn war es auch, der in der 37. Minute die Vorarbeit von Christian Locher nutzte und auf 2:0 stellte. Auch nach der Pause blieb die SG drückend. Demir Martinovic (47.) erzielte per Flachschuss das 3:0. In der 53. Minute stellte Istrefi auf 4:0 per Kopf. Den Schlusspunkt setzte Fabian Dillmann (87.) nach Vorarbeit von Istrefi.

Einen wichtigen 2:1-Sieg, im Kampf um den Klassenerhalt holte die SGM Dettingen/Weiler gegen den SV Hirrlingen. Bereits nach vier Minuten brachte Michael Quasthoff seine SGM in Führung. In der Folge hatten die Dettinger weitere Möglichkeiten. Eine dieser nutzte Sven Letzgus (36.) und stellte auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel wurden die Hirrlinger besser. Nach einer Stunde sah Mario Martin von der SGM nach wiederholtem Foulspiel die gelb-rote Karte. Noch größer wurde der Druck als Maximilian Biesinger in der 69. Minute auf 2:1 stellte. Doch die Dettinger Defensive hielt. »Der Sieg war mit Blick auf die Tabelle enorm wichtig, wir haben leidenschaftlich gespielt und uns den Dreier verdient«, sagte Dettingens Trainer Alexander Schreiner.

Unwetter behindert Spiele

Torreich verlief die Partie zwischen der SGM Altingen/Entringen und der TSG Tübingen II, die sich 3:3 trennten. Dabei gingen die Altinger durch Robin Schumacher (7.) und Frederik Hertle (16.) mit 2:0 in Front. Fabian Leitenberger (32.) und Philip Beyer (39.) egalisierten die Führung aber noch vor der Pause. In Halbzeit zwei war es dann Dennis Bäßler (62.), der die Altinger ein drittes Mal in Führung brachte. Tübingens Ben Göppert (82.) sorgte aber für den Ausgleich.

Am 26. Bezirksliga-Spieltag machte das Unwetter sechs Vereinen einen Strich durch die Rechnung. Die Partien zwischen dem FC Rottenburg und der U23 des VfL Pfullingen und das Spiel SSC Tübingen gegen den SV Walddorf konnten nicht angepfiffen werden. Das Spiel zwischen Zainingen und Pfrondorf wurde nach Gewitterbeginn abgebrochen. (GEA)