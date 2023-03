Croatia Reutlingen gewappnet für Topspiel gegen Hirschau

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. »Das wird ein sehr schweres Spiel«, betont Croatia-Kapitän Ante Galic vor dem Fußball-Bezirksliga-Topspiel. Nach dem ungefährdeten 5:0-Heimsieg gegen die SGM Kirchentellinsfurt/Kusterdingen am vergangenen Sonntag empfängt der Tabellenzweite den auf Rang fünf liegenden TSV Hirschau (Sonntag, 15 Uhr). »Das wird ein ganz anderes Spiel. Wir werden viel geduldiger spielen und die Härte annehmen müssen«, so Galic. Im Hinspiel überrumpelten die Dietwegkicker den TSV und siegten mit 5:0. »Wir freuen uns auf das Duell. Es hat sich den Titel des Topspiels verdient, bei dem wir es Croatia nicht leicht machen wollen«, erklärt Hirschaus Trainer Marco Calderaro. Croatia-Goalgetter Galic sagt: »Die tabellarische Situation spiegelt nicht ganz die Qualität der Hirschauer wieder. Mit Alexander Lauxmann und Cihan Canpolat verfügen sie über zwei der besten Stürmer in der gesamten Liga.«

Dass es den TSV Hirschau nicht zu unterschätzen gilt, zeigt auch ein Blick auf die Statistik. Mit 51 Toren stellen sie den zweitbesten Angriff der Liga. »Wir haben vorne viel Qualität. Das ist sicher eine unserer Stärken«, so Calderaro. Eine echte Aufgabe, die auf die Croatia-Defensive um Abwehrchef Mario Nikolovski zukommt. Zudem fällt Ivan Mamic aus, der Verteidiger bekam im Training einen Ball aufs Auge – zwei Äderchen platzten. Er musste sogar ins Krankenhaus. Zwischenzeitlich sah Mamic auf dem Auge fast gar nichts. »Er ist wieder auf dem Weg der Besserung, aber das war ein Schock«, so sein Kapitän.

Nikolovski so gut wie nie

Nikolovski hingegen ist fit und in Topverfassung. Früher galt der 30-Jährige als »Heißsporn«. Eine Tugend, die längst der Vergangenheit angehört. »Die Jungs sind alle ruhiger und erwachsener geworden. Das hat sie sportlich noch mal besser gemacht«, lobt Präsident Nikola Solic.

Seine Rückkehr dürfte am Sonntag Adhanom Semere feiern. Nach seiner Knieoperation im Dezember ist der Rückkehrer (kam im Winter vom SV Anadolu) zurück im Training. Ein weiteres Kronjuwel, welches dabei helfen soll, den lang ersehnten Traum vom Aufstieg Wahrheit werden zu lassen. Der erste Schritt soll dafür gegen Hirschau gemacht werden. »Der März wird der Monat der Entscheidungen«, kommentiert Solic (leo).