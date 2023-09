Croatia Reutlingen bestraft Fehler der Young Boys im Stadtderby knallhart

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Diametral abkippende Sechser, inverse Außenverteidiger, asymmetrischer Spielaufbau. Diese Vokabeln haben im modernen Fußball längst ihre Daseinsberechtigung erhalten. Zurecht. Denn wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Doch am Ende ist die Rechnung nach wie vor ganz simpel. Der Fußball ist ein Fehlersport. Und wer weniger Fehler macht, der verlässt den Platz als Sieger.

So wieder einmal geschehen beim Reutlinger Stadtderby am Sonntagmittag in der Landesliga zwischen Croatia und den Young Boys. Mit 2:0 (1:0) setzte sich der Aufsteiger im Stadion am Dietweg vor 300 Zuschauern überraschend und dennoch verdient gegen den favorisierten Stadtrivalen durch. Weil die Hausherren eine hochkonzentrierte und leidenschaftliche Leistung an den Tag legten. Und zwei katastrophale Gäste-Fehler im Spielaufbau durch die Treffer der beiden Routiniers Ante Galic (43. Minute) und Björn Gerdes (50.) knallhart bestraften.

»Wir haben nicht verstanden, um was es geht. Unser Zweikampfverhalten war nicht vorhanden«

»Wir haben in den ersten beiden Spielen schmerzhaft erfahren, dass in der Landesliga jeder Fehler knallhart bestraft wird. Jetzt haben wir die Fehler des Gegners selber eiskalt ausgenutzt. Aus Fehlern lernt man eben«, sagte Croatia-Kapitän Galic überglücklich und sprach von einer »überragenden Team-Leistung«. Ganz anders hingegen war die Stimmungslage bei Young Boys-Coach Yasin Yilmaz, der mit seiner Mannschaft die erste Niederlage in der noch jungen Saison hinnehmen musste. »Wir haben nicht verstanden, um was es geht. Unser Zweikampfverhalten war nicht vorhanden. Das Erschreckende ist, dass wir genau wussten, was auf uns zukommt. Die beiden Gegentreffer waren Geschenke«, fand der 30-Jährige deutliche Worte.

Von einer potenziellen Spitzenmannschaft war weit und breit keine Spur. Die Young Boys hatten zwar die Spielkontrolle, schafften es gegen das brutal giftig und leidenschaftlich verteidigende Croatia-Bollwerk – Trainer Ferudun Sentürk setzte zum ersten Mal in der noch jungen Saison auf eine Fünferkette – allerdings nicht, für Torgefahr zu sorgen. Einzig Kapitän Hakan Aktepe war es, der mit seiner feinen Technik und seinen schnellen Bewegungen die Abwehrkette des Aufsteigers hin und wieder vor Probleme stellte. Er traf in der 42. Minute aber nur den Pfosten. Nur wenige Sekunden später erzielte Goalgetter Galic im direkten Gegenzug die 1:0-Führung für die Hausherren.

»Der Mannschaft mit einer solchen Dummheit nochmal einen derartigen Brocken auf den Rücken zu spannen, dafür habe ich kein Verständnis«

Zu Beginn des zweiten Durchgangs kam die Yilmaz-Elf schließlich mit mehr Elan aus der Kabine. Wirklich nachhaltig war das allerdings nicht. Und aussichtsreiche Torchancen gab es auch nicht. Als sich Nick Olteanu in der 67. Minute nach einer Schwalbe im Sechzehner die Gelb-Rote-Karte abholte, wurde der Überraschungscoup für Croatia immer wahrscheinlicher. »Der Mannschaft mit einer solchen Dummheit nochmal einen derartigen Brocken auf den Rücken zu spannen, dafür habe ich kein Verständnis«, sagte Yilmaz kopfschüttelnd.

Spannend allerdings die Frage, was gewesen wäre, hätte der eingewechselte Alexandar Krsic in der 84. Minute mit seinem satten Distanzschuss nicht nur die Latte getroffen. Doch zur Wahrheit gehört auch, dass die Hausherren in der Schlussphase noch weitere individuelle Fehler der Young Boys bestrafen hätten müssen. Zum Beispiel als sich Croatia-Torjäger Galic in einer Zwei gegen Eins-Situation im gegnerischen Strafraum (78.) für den Pass zum Mitspieler statt dem Torabschluss entschied.

»Deshalb braucht es zu Beginn einer Saison immer ein wenig, bis wir uns als Mannschaft finden«

So oder so: Der Aufsteiger hat gegen eine Spitzenmannschaft eindrucksvoll gezeigt, dass er definitiv Landesliga-Format besitzt. »Wir waren lange, lange in der Vorbereitung und dann sind einige Spieler für mehrere Wochen in den Urlaub gegangen. Das ist natürlich schwierig, wird bei uns aber immer so sein. Deshalb braucht es zu Beginn einer Saison immer ein wenig, bis wir uns als Mannschaft finden«, erklärte Croatia-Kapitän Galic, der optimistisch auf die kommenden Aufgaben blickt. (GEA)