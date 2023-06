Christian Locher wird Torschützenkönig in der Bezirksliga

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der letzte Spieltag der Bezirksliga hielt nur noch wenige Entscheidungen bereit. Ungeklärt war aber noch die Frage nach dem erfolgreichsten Torschützen. Antwort gab der 5:2-Sieg der SG Reutlingen gegen den TSV Hirschau.

Christian Locher, der vor dem Spieltag vier Tore Rückstand auf die 35 Treffer von Hirschaus Alexander Lauxmann hatte, zeigte eine Glanzleistung. Nach dem 0:2-Rückstand drehte die SG und vor allem Locher auf. Noch vor der Pause gelang ihm der erste Treffer. Nach Zuspiel von Ackam Yunis Yasin überwand er Spielertrainer Marco Calderaro, der im Tor stand und traf zum 1:2-Anschluss.

Kurz nach der Pause glich Locher aus, zuvor hatte ihn Demir Martinovic in Szene gesetzt. Das 3:2 erzielte der Torjäger per Elfmeter. Lochers vierten Streich servierte David Mojsisch glänzend, so zog Locher mit Lauxmann gleich. Aber in der 90. Minute legte Locher nochmals nach und traf per Kopf zum 36. Mal in dieser Saison, wodurch sich Locher zum Torschützenkönig krönte. Lauxmann fehlte derweil urlaubsbedingt und konnte nicht mehr in das Rennen eingreifen.

»Ich habe nicht mehr damit gerechnet. Ein großes Dank gilt meiner Mannschaft, ohne die ich das nicht geschafft hätte«, sagte Locher, den es zum Verbandsligisten VfL Pfullingen zieht.

Fest steht nun auch, dass Aufsteiger SV Zainingen die Klasse hält und die SGM Dettingen/Weiler in die Relegation muss. Der Zaininger Punktgewinn beim 2:2 gegen den SSC Tübingen reichte für den knappen Vorsprung von einem Punkt in der Tabelle. »Wir sind sehr erleichtert und glücklich über den Klassenverbleib«, so SVZ-Spielleiter Thomas Lais. Die Dettinger hingegen müssen nachsitzen. Und das trotz ihres 2:0-Sieges gegen den SV Pfrondorf. Dettingen/Weiler spielt am Sonntag (17 Uhr) gegen den SV Wurmlingen.

Bis zum Schluss hatte der FC Rottenburg auf seine Minimalchance gehofft. Mit nur einer Niederlage und lediglich 16 Gegentoren muss der FC Rottenburg in die Aufstiegsrelegation zur Landesliga. Am letzten Spieltag siegte der FCR mit 8:0 gegen die SGM Kirchentellinsfurt/Kusterdingen. Da zeitgleich aber Croatia gewann (siehe Text oben), gab es kein Vorbeiziehen in der Tabelle. »Croatia hat sich den Titel verdient. Aber für uns ist die Saison nicht vorbei. Wir freuen uns auf die Relegation«, so Rottenburgs Trainer Marc Mutschler, der mit seiner Mannschaft am Mittwoch (18 Uhr) in Gosheim auf den SV Bubsheim trifft. (GEA)