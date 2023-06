Champions League der Amateure in Metzingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Metzingen freut sich auf die Meister der Meister. In der Finalrunde der »Champions League der Amateure« treten am Samstag im Otto-Dipper-Stadion Sieger der Fußballstaffeln Baden-Württembergs gegeneinander an. Spannung ist geboten, wenn Titelträger aus den Kreisligen auf Champions bis hinauf in die Oberliga treffen. Aus dem Bezirk Alb sind zwei Teams für die Finalrunde des Erdinger Meistercups qualifiziert.

Stuttgarter Kickers mit am Start

Bereit sind nicht nur die Spieler, sondern auch die Stadt Metzingen. »Als ehemaliger Fußballer freue ich mich, dass das Finale in Metzingen stattfindet«, sagt Erster Bürgermeister Patrick Hubertz. »Es ist ein Event, bei dem alle ungezwungen bei guter Stimmung miteinander Fußball spielen, ohne unter Leistungsdruck zu stehen.«

Metzingens Fußball-Abteilungsleiter Zizino Teixeira Rebelo freut sich, dass sich auch die Stuttgarter Kickers (Oberliga-Meister) angemeldet haben. Es sei nicht immer der Fall, dass die hochklassigen Teams antreten, erklären Matthias Rudolf und Jose Macias vom Württembergischen Fußballverband (WFV). Dass die Kickers dabei sind, zeige den Stellenwert, den das seit 2007 im Land gespielte Turnier hat.

Für die Finalrunde gesetzt sind die Sieger der Ober-, Verbands- und Landesligen. Die restlichen Teams haben in der Vorrunde des 15. Erdinger Meistercups um die Teilnahme gekämpft. Aus dem Bezirk Alb waren der SV Croatia Reutlingen, der TSV Gomaringen und der SV Zainingen II dabei. Bei den Frauen traten der TSV Lustnau und der TSV Ofterdingen an. Qualifiziert haben sich Gomaringen und Lustnau. Am Samstag ab 11.30 Uhr spielen sie und die anderen Teams um den begehrten Titel. Auf dem Kleinfeld treten sechs Spieler pro Team an. Eine Partie dauert zwölf Minuten. Für den Turnier-Sieger »geht es fünf Tage ins Trainingslager nach Oberhaching«, verkündete Louisa Mees von Erdinger bei der Ziehung der Gruppen am Mittwoch in Metzingen.

Gomaringen (A-Liga) kämpft in Gruppe D gegen den TSV Essingen (Verbandsliga), den SV Pattonville (A-Liga), den Türkischen SC Murrhardt (A-Liga) und den FC Union Heilbronn II (Bezirksliga). Für Lustnau (Verbandsliga) geht es gegen den TSV Frommern (Verbandsliga), den SV Leingarten (Regionenliga) und den SV Bergatreute (Regionenliga). Auch das Wetter soll mitspielen. »Wir freuen uns auf ein tolles Event«, sagt Teixeira Rebelo. Dem stehe nichts im Weg, sagt Rudolf: »Die weitläufigen Plätze und die gute Verkehrsanbindung machen Metzingen zu einem optimalen Ausrichtungsort für die Champions League der Amateure.« (GEA)