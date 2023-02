Budenzauber: Das sind die Favoriten beim zweiten Reutlinger Stadtpokal

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. »Es ist kein Croatia-Turnier, sondern ein Turnier für alle Reutlinger«, erklärt Croatia-Präsident Nikola Solic vor dem zweiten Reutlinger Stadtpokal. Das Fußballturnier in der Rommelsbacher BZN-Halle sucht am Samstag ab 10 Uhr und Sonntag ab 12 Uhr (das Finale beginnt um 16.45 Uhr) die beste Reutlinger Mannschaft.

Das Teilnehmerfeld ist bunt gemischt. In Gruppe A ist Bezirksligist Croatia Reutlinger Favorit. Ärgster Konkurrent dürfte A-Ligist TSV Pliezhausen sein. Außerdem in der Gruppe vertreten sind der FC Reutlingen, die Sportfreunde Reutlingen und die TSG Reutlingen. In Gruppe B erwartet der A-Ligist TSV Sondelfingen die B-Liga-Vertreter CP Reutlingen, BFC Pfullingen sowie Hellas Reutlingen. Spannend dürfte der Auftritt der U 19 des VfL Pfullingen werden. Die Youngster zeigten in dieser Hallensaison schon gute Leistungen.

In Gruppe C ist Bezirksligist TSV Eningen klarer Favorit. Dahinter kämpfen der SV Rommelsbach, Sveti Sava, SV Ohmenhausen und die SGM Steinhilben/Trochtelfingen um den Einzug in die Hauptrunde. Die vermeintliche schwerste Gruppe besteht aus dem SV Walddorf, Anadolu Reutlingen, TSV Betzingen, Croatia Reutlingen II und dem SKV Eningen. Wer sich in dieser Gruppe durchsetzt, ist völlig offen. Die beiden Besten jeder Gruppe ziehen in die Hauptrunde am Sonntag ein. Für den Finaltag haben sich auch der ehemalige Bundesliga-Schiedsrichter Knut Kircher und Ex-VfBler Krassimir Balakov angekündigt. »Wir feiern eine große Fußballparty mit Musik, Essen und Sport. Das wird ein tolles Event«, sagt Solic, der mit dem Turnier Initiator für weitere Auflagen sein möchte. »Wir haben immer gesagt, dass wir als SV Croatia die ersten Ausrichtungen übernehmen. Wir freuen uns aber, den Staffelstab weiterzugeben.« (GEA)