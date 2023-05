Big Points im Abstiegskampf für den SV 03 Tübingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

DEISSLINGEN. Big Points für Fußball-Landesligist SV 03 Tübingen. Beim direkten Konkurrenten SG Deißlingen gelang es der Mannschaft von Trainer Jürgen Mössmer, vor 125 Zuschauern, einen 0:1-Rückstand noch in einen 2:1 (1:1)-Sieg umzuwandeln. Dabei lag der Nulldrei nach 18 Minuten durch einen Treffer von Rouven Irion erneut in Rückstand. Moubinou Saliou gelang nur drei Minuten später der 1:1-Pausenstand. Zur zweiten Hälfte wechselte Mössmer mit Daniel Genuardi und Mouhamed Arfaoui noch mehr Offensive ein. Mit Erfolg: Dem gefoulten Arfaoui gelang in der 67. Minute per Foulelfmeter der 2:1-Siegtreffer. Die Schlussphase gestaltete sich enorm intensiv. Ab der 80. Minute kassierten beide Kontrahenten jeweils drei Verwarnungen. »Es war ein schwaches Landesligaspiel. Gegen den Ball haben wir aber vor allem in der zweiten Halbzeit eine starke Leistung abgerufen«, berichtete Mössmer. Am Mittwoch (19.30 Uhr) steht das Nachholspiel beim TSV Ofterdingen an. (GEA)