Bezirkspokal: SG Reutlingen und FC Rottenburg ziehen ins Finale ein

REUTLINGEN. »Die Freude ist riesengroß«, jubelte SG Reutlingens Spielertrainer Zvonimir Kvesic nach dem Einzug ins Fußball-Bezirkspokal-Finale. Die SG schlug im Halbfinale den Bezirksliga-Konkurrenten TSV Hirschau mit 2:1. Von Beginn verfügte die SG über eine gute Spielkontrolle. Den ersten Treffer aber erzielten die Gäste – der Ex-SGler Daniel Genuardi nutzte einen Abstimmungsfehler. Davon aber ließ sich die SG nicht beeindrucken. Für diesen Mut belohnten sich die Orschel-Hagener in Durchgang zwei. Zunächst Tobias Burghardt und dann Christos Vasilopoulos sorgten mit ihren Toren für den 2:1-Endstand. Pokal, das liegt der SG einfach. Den letzten Bezirkspokal-Triumph fuhr Kvesic mit seiner Mannschaft 2020 ein. »Wir nehmen diesen Wettbewerb von Beginn an ernst. Vor großer Kulisse im Finale aufzulaufen, das ist einfach das Größte«, so Kvesic.

Der zweite Finalist ist der Bezirksliga-Tabellenführer FC Rottenburg. Beim A-Ligisten TSV Sickenhausen siegte der FCR mit 1:0 durch das Tor von Lennis Eberle. »Am Ende ist es natürlich bitter, weil wir ein wirklich gutes Spiel gemacht haben und die Chance hatten, in Führung zu gehen«, resümierte Sickenhausens Abteilungsleiter Timo Bintakies. Bemerkenswert: Ein Sickenhäuser Fanblock sorgte für Stimmung. »Das erleben die Jungs natürlich auch nicht alle Tage, das hat richtig Spaß gemacht«, so Bintakies. (GEA)