Bezirksliga: TSV Eningen macht es beim Sieg gegen Anadolu Reutlingen spannend

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der FC Rottenburg ist nach seinem 6:0-Erfolg beim SV Zainingen neuer Tabellenführer in der Bezirksliga. »Wir sind sehr zufrieden mit unserer Leistung, vor allem in den Abschlusssituationen waren wir skrupellos, das hat mir gefallen«, lobte FCR-Coach Marc Mutschler. Vor allem die schnelle 2:0-Führung dank der Tore von Lukas Behr (12.) und Dario Bedic (23.) ebnete den Weg für den Rottenburger Erfolg. Durch die Niederlage des SSC Tübingen kletterten die Rottenburger wieder an die Spitze. »Wir haben im November schwere Spiele vor der Brust, deswegen war es wichtig in eine gute Ausgangsposition zu kommen«, so Mutschler.

Der SSC Tübingen hingegen verlor mit 1:3 gegen die TuS Metzingen. Beide Mannschaften lieferten sich einen offenen Schlagabtausch, ließen ihre Chancen aber ungenutzt. In Halbzeit zwei übernahm dann die TuS die Kontrolle und Marco Wannes (57.) erzielte die 1:0-Führung. Wenig später zeigte Schiedsrichter Timo Praß auf den Punkt – Telmo Teixeira Rebelo (64.) verwandelte den Foulelfmeter gekonnt zum 2:0. Die Tübinger aber kamen durch Wais Alekuzei (77.) nochmal zurück, aber die TuS-Defensive hielt die 2:1-Führung. In der Nachspielzeit sicherte Can Stoffregen (64.) den Endstand. »Wir wussten immer, dass es Zeit braucht, aber mit den aktuellen Leistungen sind wir sehr zufrieden«, sagte Spielleiter Thomas Zimmermann.

Eningen beginnt überlegen

Am Ende wurde es nochmal eng, beim 3:2-Sieg des TSV Eningen gegen den Anadolu Reutlingen. Dabei begannen die Hausherren überlegen. Erspielten sich Chancen und gingen dank des Doppelpacks von Patrick März (20., 22.) mit der 2:0-Führung in die Pause. Doch aus den Katakomben kommend, hielt Anadolu gut dagegen und erzielte durch Mert Demirel (56.) den 1:2-Anschlusstreffer. Durch nur drei Minuten später stellte Nico Zemmer den alten Abstand wieder her. Doch die Gäste blieben hartnäckig und die Eninger wurden zunehmend unruhiger. Mit dem 2:3-Anschlusstor von Kadir Pinar (71.) keimte zusätzlich Hoffnung bei Anadolu auf. Letztlich hielt aber die Eninger Defensive. »Wir müssen einfach souveräner unsere Führung verwalten, dann wird es am Ende nicht spannend«, kritisierte Eningens Lukas Koschmieder.

Den Sieg aus der Hand gab der TSV Hirschau beim 2:2-Unentschieden beim SV Pfrondorf. Die Gäste erwischten einen perfekten Start. Cihan Canpolat traf zum 1:0, da waren gerade mal sechs Minuten gespielt. In der 17. Minute erhöhte Kilian Predel auf 2:0. Doch mit der Gelb-Roten Karte für Hirschaus Jens Kappler (53.) kippte das Spiel. Daniel Schreier erzielte nur zwei Minuten später den 1:2-Anschlusstreffer und besorgte in der 64. Minute schließlich den 2:2-Endstand.

Gomaringen zeigt Reaktion

Nach dem überraschenden Pokal-Aus gegen den TSV Sickenhausen II zeigte der TSV Gomaringen die richtige Reaktion und sicherte sich den 3:1-Erfolg beim SV Hirrlingen. »Mit der Art und Weise bin ich sehr zufrieden, lediglich unsere Chancenverwertung muss ich bemängeln«, so Trainer Sevket Gencaban. Von Beginn an waren die Gomaringer überlegen. Doch trotz der vielen Chancen ging der TSV nur mit einer 1:0-Führung in die Pause. Doch auch nach der Pause kontrollierte die Gencaban-Elf das Geschehen und sicherte sich am Ende die drei Punkte.

Die SGM Dettingen/Glems erkämpfte sich ein gerechtes 1:1-Unentschieden gegen die SG Reutlingen. Nach einer ereignisarmen ersten Halbzeit drehte die SGM auf. Tim Randecker setzte per Steilpass Marco Blazevic (47.) gekonnt in Szene, der dann zum 1:0 ins lange Eck traf. Nach der Dettinger Drangphase arbeitete sich die SG zurück und kam zu eigenen Chancen. Eine davon wusste Pedro Lopes (71.) zu nutzen und so blieb es am Ende beim verdienten Unentschieden.

TSG Tübingen II mit perfektem Start

Beim 3:2-Sieg der TSG Upfingen über die TSG Tübingen II erwischten die Gäste aus der Unistadt den perfekten Start. Philip Beyer (11.) und Max Staib (20.) stellten früh auf 2:0. Doch nach der kalten Dusche wurden die Hausherren stärker. Zunächst traf Patrick Kuch (24.) zum Anschluss. Kurz nach der Pause verwandelte Matteo Schneider souverän den Foulelfmeter zum Ausgleich, zuvor wurde Julian Schuler gefoult. Die Upfinger Angriffe wurden intensiver und in der 78. Minute durfte Jochen Katzmaier jubeln, er war gut von Andre Glück bedient worden. (GEA)