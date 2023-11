Bezirksliga: Torreiches Kellerduell - FC Rottenburg setzt sich nach Topspiel-Sieg ab

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Im Bezirksliga-Spitzenspiel unterlag der TSV Eningen dem Spitzenreiter FC Rottenburg mit 1:3. »Uns haben die entscheidenden Prozentpunkte gefehlt, daher geht die Niederlage in Ordnung«, ordnete Eningens spielender Fußball-Abteilungsleiter Lukas Koschmieder ein. Dabei begann der TSV furios. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld schalteten die Eninger gut um und Simon Hanle (11.) brachte seine Mannschaft in Führung. Doch die Freude war nur von kurzer Dauer. Im direkten Gegenzug eroberten die Rottenburger den Ball, spielten über außen und fanden in der Mitte den freistehenden Lennis Eberle, der aus fünf Metern keine Mühen hatte, das 1:1 zu erzielen. In der Folge hatten aber die Eninger weitere gute Gelegenheiten. Das vermeintliche 2:1 erkannte Schiedsrichter Can Göksu aufgrund einer Abseitsstellung ab. Im zweiten Durchgang waren dann die Rottenburger die spielbestimmende Mannschaft. Eningen kam nur selten aus der eigenen Hälfte. In der 71. Minute nutzte erneut Eberle seine Chance und stellte auf 2:1, ehe abermals Eberle nur neun Minuten später mit seinem Dreierpack den Endstand besiegelte. »Wir sind eigentlich gut in die Partie gekommen, aber bei uns hat der letzte Pass gefehlt. Rottenburg hingegen war eiskalt«, resümierte Koschmieder. Durch den Sieg enteilt der FCR auf sechs Punkte dem TSV, der sich nach dem Spieltag mit Platz vier begnügen muss. »Es ist alles sehr eng, die Saison ist noch lange. Entschieden ist nichts«, so Koschmieder.

Hitziges Ermstalderby

Einen Punkt holte der Aufsteiger TSV Gomaringen beim 2:2-Unentschieden gegen den SSC Tübingen. »Ich bin sehr zufrieden. Als Aufsteiger haben wir, Rottenburg ausgenommen, noch gegen keine Spitzenmannschaft verloren«, so Gomaringens Trainer Sevket Gencaban. Zunächst führten sogar die Gastgeber. Dominik Hechler (18.) brachte Gomaringen in Front und kurz vor der Pause erhöhte Ralf Wohlbold (40.) auf 2:0. Doch die Tübinger unterstrichen ihre Qualität im zweiten Durchgang. Der Doppelpack von Markos Chatziliadis (49., 59.) brachte den SSC zurück. »Spielerisch war das bislang unser schwerster Gegner«, lobte Gencaban und fügte hinzu: »Wir konnten phasenweise gut mithalten, das nehmen wir positiv mit.«

Ebenfalls 2:2 endete das Ermstalderby zwischen der TuS Metzingen und der SGM Dettingen/Glems. Zunächst taten sich beide Mannschaften schwer, den Zuschauern wurde nur wenig geboten. Doch mit dem Pausenpfiff gingen die Dettinger in Front – Markus Müller (45.) hatte getroffen. Und auch nach der Pause waren es zunächst die Gäste, die besser ins Spiel fanden. Marco Blazevic, der vor zwei Jahren noch das Trikot der TuS trug, traf zum 2:0 (55.). Dann aber drehte die TuS auf. In der 70. Minute markierte Tzakis sehenswert seinen ersten Streich zum 1:2-Anschluss. Der zweite Streich folgte in der 82. Minute – erneut sehenswert, mit einem fulminanten Abschluss aus der Distanz. Kurz darauf wurde es nochmal hektisch, nach hartem Einsteigen sah Telmo Teixeira Rebelo (83.) die Gelb-Rote Karte. Seine erste Verwarnung erhielt er wegen Meckerns. »Nach dem Spielverlauf müssen wir zufrieden sein, aber gerade in der ersten Halbzeit war das viel zu wenig«, monierte Metzingens Spielleiter Thomas Zimmermann.

SV Walddorf erkämpft sich einen Punkt

Weniger Mühe hatte der Tabellenzweite TSV Hirschau. Nach einer torlosen ersten Halbzeit siegte der TSV mit 4:0 gegen die TSG Upfingen. »Wir sind geduldig geblieben, haben auf unsere Chance gewartet – das hat mir gefallen«, lobte Hirschaus Trainer Marco Calderaro.

Einen Punkt erkämpfte sich der SV Walddorf bei der SG Reutlingen. 0:0 hieß das Ergebnis am Ende. »Jeder Punkt ist immens wichtig für uns im Abstiegskampf«, erklärte Walddorfs Trainer Erol Türkoglu. Dabei hatte seine Mannschaft gegen Ende der Partie sogar noch die Chance auf den Siegtreffer. »Die SG ist eine sehr gute Mannschaft, wir haben gut dagegen gehalten. Das spricht für uns. Das müssen wir nun mitnehmen und weiter hart arbeiten, damit wir die Liga halten«, sagte Türkoglu abschließend.

Im Kellerduell holte Aufsteiger Anadolu Reutlingen gegen Schlusslicht SV Hirrlingen nur einen Punkt beim 3:3-Unentschieden. Dabei begann Anadolu furios. In der dritte Minute brachte Muhammed Dirican seine Farben in Front. Doch nur sieben Minuten später glich Maximilian Biesinger für die Hirrlinger aus. In der Folge blieb Anadolu die griffigere Mannschaft und ging erneut in Führung – Martin Samet (35.) hatte getroffen. Kurz vor der Pause schockten die Gäste Anadolu allerdings per Doppelschlag und drehten die Partie. Aus der Pause kommend war es aber wieder Anadolu, das den besseren Start erwischte. Per Foulelfmeter glich Onur Seyhan zum 3:3 aus. In der Folge vergaben die Hausherren weitere gute Gelegenheiten. (GEA)