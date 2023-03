»Beste Saisonleistung«: B-Junioren des Vfl Pfullingen trumpfen auf

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Nach zuletzt zwei Siegen in Folge mussten sich die Fußball-A-Junioren des VfL Pfullingen bei den SF Schwäbisch Hall mit 2:4 (0:3) geschlagen geben. Das Team von Neu-Trainer Florian Gekeler rutschte auf den neunten Platz ab, hat aber einen komfortablen Neun-Punkte-Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Nach einem 0:3-Rückstand verkürzten Vural Genc und Philipp Kendel mit ihren Toren auf 2:3, ehe Maximilian Schön für Hall in der 85. Minute der vierte Treffer gelang. In der B-Junioren-Verbandsstaffel untermauerte der VfL Pfullingen mit einem 3:2 (1:0)-Sieg gegen den SV Weingarten den siebten Platz. Zwei Mal Joshua Haid und Aron Kaufmann erzielten die Pfullinger Tore zur 3:0-Führung. »Das Ergebnis war am Ende knapper als der Spielverlauf. Das war bis zum ersten Gegentreffer eine unserer besten Saisonleistungen. Weingarten konnte sich keine einzige Torchance herausspielen«, lobte VfL-Trainer Alexander Sulzberger seine Mannschaft.

Die B-Junioren des SSV Reutlingen festigten mit einem 2:1 (0:1)-Sieg gegen den SV Waldhof Mannheim den dritten Platz in der Oberliga. Weiterhin auf den Klassenverbleib in der Regionalliga, der höchsten Spielklasse für diese Altersstufe, hoffen dürfen die C-Junioren des SSV. Die Reutlinger gewannen beim FSV Frankfurt mit 2:0 (1:0). (GEA)