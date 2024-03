Jovan Djermanovic spielt jetzt Fußball in der Baller League vor hunderttausenden Online-Zuschauern statt in der Oberliga beim SSV Reutlingen. Was er über seinen Coach Christoph Kramer verrät und wie er das Spektakel erlebt.

Jovan Djermanovic tritt in der Baller League gegen ehemalige Profi-Fußballer an. Foto: Julian Meusel Jovan Djermanovic tritt in der Baller League gegen ehemalige Profi-Fußballer an. Foto: Julian Meusel

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.