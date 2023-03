Aufholjagd der Young Boys Reutlingen vorerst gestoppt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Young Boys Reutlingen haben, nach sieben Landesligaspielen ohne Niederlage, wieder verloren. Die Mannschaft von Trainer Yasin Yilmaz unterlag der SG Empfingen überraschend mit 1:2 (1:1). »Das war eine verdiente Niederlage, zu viele Spieler haben einfach ihre Leistung nicht gebracht«, lautete Yilmaz’ hartes Urteil.

In Folge einer ereignislosen Anfangsphase brachte Dennis Rebmann die Gäste in Führung (13.). Nach einer Empfinger Ecke schafften es die Young Boys nicht, den Ball aus der Gefahrenzone zu klären – Rebmann schob aus kurzer Distanz ein. Es dauerte 20 Minuten bis die Reutlinger durch einen Abschluss von Qlirim Zekaj erstmals gefährlich wurden. Armin Zukic brachte seine Mannschaft kurz vor der Pause mit einer Einzelleistung zurück in die Partie. Der ehemalige Kicker des Stadtrivalen SSV Reutlingen schlenzte den Ball aus halbrechter Position unhaltbar für Empfingens Schlussmann Matthias Müller ins linke Toreck. Nur eine Minute später verpasste Alexandar Krsic sogar die Führung für die Young Boys, als er freistehend an Müller scheiterte. »Die Führung zu diesem Zeitpunkt wäre ehrlich gesagt auch nicht verdient gewesen«, so Yilmaz.

Nach dem Seitenwechsel startete sein Team mit mehr Zug zum Tor ins Spiel. In der 50. Minute scheiterte erst Zekaj aus der Distanz, dann Krsic mit dem Nachschuss am Innenpfosten. Sechs Minuten später dann die kalte Dusche: Nico Rebmann veredelte einen schönen Empfinger Angriff, mit einem Flachschuss von der Strafraumgrenze zum 1:2.

Durchschlagskraft fehlt

In der letzten halben Stunde fehlte den Young Boys dann die Durchschlagskraft im Spiel nach vorne. Einzig der eingewechselte Panagiotis Nakos setzte einen Kopfball knapp über den Querbalken. »Nach dem 1:2 hat bei den Jungs angefangen, der Kopf zu arbeiten. Außerdem haben sie zu viele falsche Entscheidungen getroffen«, so der Coach. Durch die Niederlage fallen die Young Boys zurück auf Platz fünf der Tabelle. (GEA)