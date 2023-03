Aufatmen bei SF Dußlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Nach einigen Monaten ohne Pflichtspiel-Sieg ist es den Kickern der SF Dußlingen mit einem 2:0 (0:0)-Erfolg über den SV Neustetten gelungen, den zweiten Dreier der Saison einzufahren. »Heute war es eine tolle Leistung von uns«, bilanzierte Spielertrainer Mario Lukic. »Wir haben hinten wenig anbrennen lassen und zeigten uns in der Offensive konsequent. So wollen wir weiter machen.« Damit bleiben die Sportfreunde zwar abgeschlagener Letzter, doch vielleicht war dieser Sieg eine Initialzündung.

Am anderen Ende der Tabelle tut die Spvgg Mössingen weiterhin alles dafür, oben dran zu bleiben. Der 4:1 (3:0)-Erfolg bei der SGM Poltringen/Pfäffingen hilft den Jungs von Trainer Martin Wagner, mit dem zweitplatzierten SV Wurmlingen Schritt zu halten. »Ich erkenne eine Steigerung zur Hinrunde, das gefällt mir. Doch könnten Umschaltmomente noch besser und schneller genutzt werden. Beim Derby am nächsten Sonntag gegen Talheim/Öschingen werden wir sehen, ob die Jungs für den nächsten Schritt bereit sind«, so Wagner. (GEA)