Ammann hört am Saisonende bei Croatia auf

REUTLINGEN. Jacob Ammann wird in der kommenden Saison nicht mehr Spielertrainer des Bezirksligisten Croatia Reutlingen sein. Der 31-Jährige orientiert sich beruflich neu und beginnt ein Betriebsfachwirtstudium an der Abendschule. »Das Verhältnis zu Jacob Ammann war und ist gut. Wir wurden früh von dieser in Entscheidung in Kenntnis gesetzt und sind nun auf der Suche nach einem Nachfolger«, erklärt Croatia-Präsident Nikola Solic.

Ob Ammann, der aktuell zusammen mit Taktikexperte Patrik Androsevic im Trainerduo fungiert, auch als Spieler Croatia verlässt ist indes noch unklar. »Wir würden ihn gerne halten. Er passt gut zu unserer Mannschaft und hat einen top Charakter«, so Solic. Androsevic bleibt im Amt. Er soll mit Ammanns Nachfolger wieder ein Duo bilden. Die Croatia-Führung ist mit möglichen Ammann-Nachfolgern im Ge-spräch. Drei Personen sind in der engeren Auswahl. (leo)