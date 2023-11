A-Liga-Schlusslicht Walddorf chancenlos, Sondelfingen springt auf Platz zwei

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Auch nach dem 12. Spieltag der Reutlinger A-Liga behält der VfL Pfullingen II dank einem 4:0-Auswärtssieg beim SV Sveti Sava Reutlingen eine weiße Weste. »Die Bedingungen waren dürftig. Bei dem Wetter war der Rasenplatz nicht gut bespielbar«, so Pfullingens Trainer Benjamin Hübner. So war auch das Spiel. Zwar war es ein »Spiel auf ein Tor«, spektakuläre Spielzüge waren dennoch Mangelware.

Wiedererstarkt zeigte sich der TSV Mähringen, der dem SV Degerschlacht ein Unentschieden abrung. »Eigentlich ist das noch zu wenig. Wir hätten gewinnen können«, sagte Mähringens Spielertrainer Marc Vollmer. Vor allem im Mittelfeld gingen die Zweikämpfe an die Mähringer. »In der ersten Halbzeit fehlte der letzte Pass, in der zweiten waren wir permanent überlegen«, so Vollmer. Auch dem Tabellenführer VfL Pfullingen II will Vollmer nächste Woche ein Stolperstein sein: »Wir sind wieder besser in Form. Wir geben alles.«

TSV Sondelfingen erobert Platz zwei

Dank Degerschlachts Patzer konnte sich der TSV Sondelfingen nach dem 2:1-Heimsieg gegen den SV Rommelsbach Platz zwei sichern. Die Partie ordnete Sondelfingens Trainer Marcel Geissmann jedoch als »Arbeitssieg« ein. In einem offenen Schlagabtausch war sein Team vor allem in Hälfte zwei mit drei Aluminiumtreffern das bessere Team. Die größten Erkenntnisse zog Geissmann dennoch aus den Auftritten seiner drei Debütanten aus der A-Jugend. »Die Jungs kommen nächstes Jahr zu uns hoch. Wir haben fünf, sechs interessante Spieler in der A-Jugend«, so Geissmann.

»Schnell abgehakt und vergessen«, hat Ohmenhausens Abteilungsleiter Michael Dolinsek das 0:11 gegen den VfL Pfullingen II. Seine Mannschaft anscheinend auch: Per 3:0-Heimsieg gewannen die Ohmenhäuser gegen harmlose Pliezhäuser. Beide Teams operierten über lange Bälle, sodass kaum Spielfluss aufkam. »Nach unserem Führungstreffer leistete der Gegner keine Gegenwehr mehr«, so Dolinsek.

SGM Dettingen/Glems II gewinnt »Sechs-Punkte-Spiel«

Nach einer unglücklichen 2:4-Heimniederlage des TSV Betzingen gegen den TSV Sickenhausen, bleibt die Mannschaft von Trainer Mario Mazar im Abstiegskampf. Dabei begann sein Team stark. »Bis zum 2:2 hatten wir mehr Spielanteile und Chancen auf eine höhere Führung«, so Mazar. Als sein Team auf dem Weg zum 3:1 war, konterte Sickenhausen zum Ausgleich. »In der Folge war mein Team geschockt und kam nicht mehr zu Torchancen«.

Als »ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel« betitelte Co-Spielertrainer Ali Blakaj die Partie seiner SGM Dettingen/Glems II gegen SV Croatia Reutlingen II. Das Duell der Aufsteiger kam nur langsam in Fahrt. Erst in Hälfte zwei schlug das Pendel pro SGM aus. Nachdem sie per Eigentor mit 2:1 in Führung gingen, kontrollierte die SGM das Spiel. »Dadurch konnten wir souverän aufspielen. Wir haben gut verteidigt und uns den 4:1-Heimsieg verdient«, lobte Blakaj.

Nach der 2:4-Heimniederlage gegen die SGM Kirchentellinsfurt/Kusterdingen bleibt der SV Walddorf II Tabellenschlusslicht und hat vier Punkte Rückstand auf den ersten rettenden Tabellenplatz. Die SGM K'furt/Kusterdingen atmet hingegen auf. Vor allem dank Fabian Eisenberg, der mit drei Treffern zum Matchwinner avancierte. »Wir haben insgesamt verdient gewonnen, haben es verpasst nach dem 4:2 nachzulegen«, sagte SGM Trainer Toni Tunjic. (GEA)