A-Liga Münsingen: Holt der TSV Genkingen den Titel?

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Macht der TSV Genkingen den Meistertitel in der Münsinger Kreisliga A am Mittwoch in Bremelau klar? Den Grundstein legten die Genkinger mit einem 1:0 Sieg gegen den FC Engstingen, der acht seiner letzten neun Partien gewann und damit eine hervorragende Rückrunde spielt.

Der FC Sonnenbühl gewann durch zwei Tore nach der 80. Minute. Die Flaig-Elf schlug die SGM Steinhilben/Trochtelfingen mit 3:1. Für SGM-Pressewart Michael Eberle war es eine vermeidbare Niederlage, da er seine Farben über die gesamte Spielzeit auf Augenhöhe sah. Die höhere Fehlerquote der SGM Steinhilben/Trochtelfingen habe das Spiel letztlich entschieden. »Das Ergebnis entspricht nicht dem Spielverlauf. Wir wurden unter Wert besiegt und hätte wenigstens einen Punkt verdient gehabt«, so Eberle. Bernd Hirschle wird die SGM zum Saisonende nach zwei Jahren im Amt als Trainer verlassen. Andreas Vogel, ehemals Trainer des SV Lautertal, wird übernehmen und vom aktuellen Co-Trainer Ali Abele unterstützt, der seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert hat.

Doppelpack von Johannes Scheu

»Wir haben richtig gut angefangen und ein gutes Kurzpassspiel aufgezogen«, erklärte Römersteins Pressewart Florian Füllemann nach dem 3:1-Sieg gegen die TSG Münsingen. Der FCR dominierte das Geschehen in den ersten 45 Minuten. Zwei verletzungsbedingte Wechsel und der Münsinger Anschlusstreffer nahmen Römerstein das Selbstvertrauen. »Münsingen hat dann sehr gedrückt, aber wir haben es gut verteidigt«, so Füllemann.

Der TSV Wittlingen und die SGM Bremelau/Granheim trennten sich mit einem »leistungsgerechten« 2:2-Unentschieden, wie Wittlingens Pressewart Uli Krohmer berichtete. Besonders im ersten Durchgang gelang es den Wittlingern, den favorisierten Gästen Paroli zu bieten und mit einer 2:0-Führung in die Halbzeit zu gehen. »Wir haben die Anfangsminuten des zweiten Durchgangs verschlafen«, so Krohmer. Johannes Scheu nutzte das gnadenlos aus und markierte innerhalb von fünf Minuten einen Doppelpack und stellte auf 2:2. »Danach haben wir uns wieder besonnen und konsequent verteidigt. Bremelau hatte zwar mehr Ballbesitz, aber bis auf einen Pfostenschuss nur wenige zwingende Chancen«, erklärte Krohmer.

»Der Sieg ist auch in dieser Höhe verdient«, berichtete Lautertals Pressewart Jochen Spohn nach dem 4:0-Sieg gegen den SV Auingen. Auingen habe lediglich zwei Chancen gehabt. Die sofortige Trennung von Coach Necmettin Inan, der interimsweise durch Willi Strakeljahn vertreten wird, brachte bei Auingen nicht den gewünschten Erfolg. Durch den 5:0-Sieg der SGM Oberstetten/Ödenwaldstetten gegen den TuS Honau spitzt sich die Lage der Auinger weiter zu. Es fehlen nun vier Punkte bis zum drittletzten Platz. Möglicherweise steigt aber nur ein Team ab. Der FV Bad Urach unterlag der SGM Hayingen mit 2:3. (GEA)