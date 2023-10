A-Liga Münsingen: FC Sonnenbühl dreht Derby in drei Minuten

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. »Das Derby ist vor einer zahlreichen Kulisse natürlich etwas ganz Besonderes. Es fühlt sich genial an, wenn man das Spiel nach einem 0:1-Rückstand noch dreht«, berichtete FC Sonnenbühls Pressewart Benjamin Schweikardt nach dem 2:1-Sieg gegen den TSV Genkingen. Die beiden Topteams der Münsinger Kreisliga A stehen nach wie vor auf Rang zwei und drei der Liga. Dominik Mayer brachte den TSV Genkingen nach zehn Minuten in Führung. »In der ersten Halbzeit war Genkingen deutlich überlegen und hätte auch zwei oder drei Treffer erzielen können«, sagte Schweikardt, der für den FC Sonnenbühl im Tor stand. Die Chancenverwertung war bei Genkingen bereits in der vergangenen Saison hin und wieder ein Thema. In der Halbzeitpause traf FCS-Coach Sascha Flaig die richtigen Worte, um seine Jungs in die Siegesspur zu bringen: »Wir haben uns klargemacht, dass wir unseren Fähigkeiten vertrauen müssen. In der zweiten Hälfte haben wir unsere Stärken auf den Platz bekommen, mutig nach vorne gespielt und waren besser im Spiel«, kommentierte Schweikardt die Halbzeitansprache und die verbesserte Leistung im zweiten Durchgang.

Die Sonnenbühler Akteure Silvan Hummel und Simon Wille drehten die Partie durch einen Doppelschlag binnen drei Minuten – sie trafen in der 68. und 71. Minute. Der TSV Genkingen fand auch in der fünfminütigen Nachspielzeit kein probates Mittel mehr, die FCS-Defensive zu durchbrechen. »Durch die Genkinger Überlegenheit in der ersten Halbzeit und unser Übergewicht in der zweiten wäre ein Unentschieden das wohl gerechtere Ergebnis gewesen«, so Schweikardt.

Drei Tore von Marvin Delimar

Der FC Römerstein bleibt durch den 3:1-Sieg beim TSV Wittlingen Tabellenführer. »Die Begegnung begann ausgeglichen, wobei die Römersteiner mehr Spielanteile hatten«, berichtete Wittlingens Abteilungsleiter Uli Krohmer. Nach der Wittlinger Führung sei es insbesondere »der überragende Moritz Bächle« (so Krohmer) gewesen, der die Offensivaktionen der Römersteiner gestaltete und den 1:1-Ausgleichstreffer von Matej Rados vorbereitete. »Nach der Halbzeit war es eine Frage der Zeit, bis der Führungstreffer für Römerstein fällt«, sagte Krohmer, der die gute Leistung des Schiedsrichters Ralf Eisele lobte.

»Die Bad Uracher spielten durchaus mit, waren im Offensivbereich aber ohne Durchschlagskraft. Da waren wir wesentlich effektiver«, berichtete Bremelau/Granheims Pressewart Anton Leicht nach dem 4:0-Heimsieg gegen den FV Bad Urach. Nachdem die Uracher die erste Chance der Partie vergaben, setzte sich die offensive Qualität der SGM Bremelau/Granheim durch.

»Ich bin brutal erleichtert, weil die Jungs sich das verdient haben«, kommentierte Auingens Trainer Necmettin Inan den ersten Saisonsieg seines Teams. Der SV Auingen setzte sich mit 3:1 gegen die SGM Oberstetten/Ödenwaldstetten durch. »Trotz der vielen Niederlagen und Verletzungssorgen hat sich die Mannschaft nie aufgegeben und immer weitergekämpft. Deshalb freue ich mich speziell für das Team und den Verein«, ergänzte Inan. Mit Blick auf das nächste Spiel gegen den TuS Honau blieb Inan demütig: »Wir müssen uns wieder neu beweisen und über die Grenzen hinausgehen«.

Der FC Engstingen schlug den SV Lautertal mit 4:1. Der Treffer von Manuel Reimer (75.) kam aus Lautertaler Sicht zu spät. Die beste Offensive der Liga kommt seit dem gestrigen Spieltag aus Hülben. Der TuS Honau kam beim SV Hülben mit 0:8 unter die Räder. Marvin Delimar zeichnete sich als dreifacher Torschütze aus. Die SGM Steinhilben/Trochtelfingen gewann bei der TSG Münsingen mit 2:1. Pascal Geiselhart und Jurca Radu brachten Steinhilben/Trochtelfingen bis zur 60. Minute mit 2:0 in Führung. (GEA)