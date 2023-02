A-Junioren des SSV Reutlingen bei 1:3 in Hoffenheim mit guter Mentalität

Bitte aktivieren Sie Javascript

HOFFENHEIM. Nach zwei bemerkenswerten Siegen in Folge gegen Trier und Unterhaching mussten sich die Fußball-A-Junioren des SSV Reutlingen in der Bundesliga-Partie bei der TSG 1899 Hoffenheim mit 1:3 (0:2) geschlagen geben. »Wir begannen gut und hatten die erste klare Chance in dieser Begegnung«, berichtete Philipp Reitter, der beim SSV zusammen mit Rasmus Joost ein Trainerduo bildet. Nach Vorarbeit von Sebastian Zieker verfehlte Aris-Cosmin Dragulin knapp das Ziel.

Die spielerisch sehr starken Hoffenheimer erzielten in ihrer ersten Druckphase in der 23. Minute das 1:0. Das 2:0 fiel nach einem laut Reitter »fragwürdigen Strafstoß«. Kurz nach der Pause kassierte der SSV das dritte Gegentor. »Unsere Jungs haben aber auch danach eine gute Mentalität gezeigt«, so Reitter. Marius Mahle erzielte das 1:3. In der Endphase vergaben Dragulin, Dorde Smiljic und Ole Deininger gute Möglichkeiten. (kre)