A-Junioren de SSV Reutlingen in Köln chancenlos

KÖLN. Sehr weite Reise, sehr hohe Niederlage – die A-Junioren des SSV Reutlingen kamen in der Bundesliga-Sonderspielrunde bei Viktoria Köln mit 1:7 (0:5) unter die Räder. Am Samstag um 7.30 Uhr war für den Reutlinger Nachwuchs Abfahrt, um 22.30 Uhr kehrte er an die Kreuzeiche zurück. »Wir waren in der Anfangs-Viertelstunde gut im Spiel, hatten viel Ballbesitz und einige gute Abschlüsse«, berichtete SSV-Trainer Rasmus Joost. Doch nach dem Führungstor der Kölner, bei denen im Sommer sechs Akteure einen Profi-Vertrag bei der Drittliga-Truppe erhalten, brachen bei den Reutlingern alle Dämme. (GEA)