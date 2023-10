31 Tore in sechs Spielen in der Kreisliga A Reutlingen: Zwei Spieler mit Hattrick

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am 11. Spieltag der Reutlinger A-Liga feierte Spitzenreiter VfL Pfullingen II seinen bisher höchsten Saisonsieg. Mit 11:0 gewannen die Spieler von Trainer Benjamin Hübner gegen den SV Ohmenhausen. »Wir sind wie immer hoch angelaufen und haben von Anfang bis Ende alles reingehauen«, so Hübner. Das größte Lob ging an den eingewechselten Marvin Krüger, der innerhalb einer halben Stunde einen Hattrick schnürte. Für den Gegner hatte Hübner trotz der hohen Niederlage lobende Worte: »Mir gefiel es, wie die Ohmenhäuser das Spiel angingen. Sie haben spielerische Lösungen gesucht«, lobte Hübner.

Auch der Tabellenzweite SV Degerschlacht gewann sein Heimspiel souverän mit 3:0 gegen den SV Sveti Sava Reutlingen. »Ich bin zufrieden mit unserer Leistung. Wir haben die Partie kontrolliert. Unser Problem war heute der letzte Pass. Der war oft zu unsauber«, konstatierte Degerschlachts Trainer Heiko Lichtenberger. Trotz vier Siegen in den letzten fünf Spielen ist der SV Degerschlacht sieben Punkte hinter Tabellenführer VfL Pfullingen II. »Ich gönne das Trainer Benjamin Hübner. Er ist ein guter Junge und hat immer einen guten Draht zu seinen Mannschaften«, so Lichtenberger.

Dennis Zipperle mit Hattrick in elf Minuten

Den wohl kuriosesten Sieg der Saison fuhr der TSV Sondelfingen beim 7:4-Auswärtssieg gegen den SV Croatia Reutlingen II ein. Obwohl Croatia durch einen Traumschuss aus 18 Metern von Raul Gubo in Führung ging, kontrollierten effiziente Sondelfinger die Partie und drehten gar auf 7:1. »Dann haben wir fünfmal gewechselt. Wir brachten teils Spieler, die lange verletzt waren. Die haben eben noch nicht die nötige Spannung«, erklärte Sondelfingens Co-Trainer Ralph Hengstler. Alles andere als wenig Spannung hatte Dennis Zipperle. Er erzielte einen Hattrick innerhalb elf Minuten. »Er ist viel gelaufen und er hat eine gute Grundfitness«, lobte Hengstler.

Den vierten Sieg in Folge fuhr der TSV Sickenhausen beim 2:1 gegen die SGM Kirchentellinsfurt/Kusterdingen ein. Dennoch ist Abteilungsleiter Timo Bintakies unzufrieden: »Wir sind weit hinter den Erwartungen zurück. Die Niederlagen zu Saisonbeginn haben uns die Runde gekostet«. Den Grund für den aktuellen Lauf glaubt er zu kennen: »Im Vergleich zum Saisonbeginn sind jetzt einige Stammspieler zurück. Das junge Team findet zusammen.«

SV Walddorf II mit erstem A-Ligasieg der Geschichte

»Trotz Sieg ist für den Aufwand heute zu wenig dabei rumgekommen«, merkte Betzingens Trainer Mario Mazar nach dem 1:0-Auswärtssieg beim TSV Pliezhausen an. Seine Mannschaft hatte über die gesamte Partie die Kontrolle, konnte ihre Chancen jedoch nicht nutzen. Erst als Agit Önel eine schöne Flanke auf Liridon Preniqi spielte, konnte dieser verwandeln.

Der SV Walddorf II holte im Kellerduell gegen die SGM Dettingen/Glems II den ersten Dreier seiner A-Liga-Geschichte. Trainer Fabian Schramm kommentierte den 2:0-Heimsieg wie folgt: »Wir sind wieder dran. Heute waren wir offensiv deutlich klarer und haben defensiv fast nichts anbrennen lassen«. Sein besonderes Lob geht an Paul Röhrich: »Nachdem er unsere ersten zwei Großchancen liegen lassen hat, hat er unser 1:0 uneigennützig vorbereitet. Das war große Klasse«, lobte Schramm. (GEA)