3. Runde im Bezirkspokal: TSV Genkingen deklassiert SV Rommelsbach mit 11:1

METZINGEN. Der Landesliga-Absteiger TuS Metzingen hat die Hürde in der dritten Runde des Pokals beim Münsinger A-Ligisten SV Hülben erfolgreich mit 4:0 gemeistert. »Die Mannschaft hat den Willen gezeigt, diese Pflichtaufgabe für sich zu entscheiden«, resümierte Spielleiter Thomas Zimmermann zufrieden. In der ersten Halbzeit brachte Telmo Teixeira Rebelo (6., 36.) die TuS per Doppelpack in Front. Nach der Pause erhöhten dann Marco Wannes (54.) und Lawen Chalak (62.).

Ein Ausrufzeichen setzte der Bezirksliga-Aufsteiger TSV Gomaringen. Mit 5:1 gewann die Elf von TSV-Coach Sevket Gencaban beim stark eingeschätzten TSV Mähringen, der in der Reutlinger A-Liga zu den Titelkandidaten zählt. »Wir waren von Anfang überlegen, haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore erzielt und so auch verdient gewonnen«, erklärt Gencaban.

Überraschend ausgeschieden ist derweil Anadolu Reutlingen, ebenfalls Bezirksliga-Aufsteiger. Beim Münsinger A-Ligisten SGM Steinhilben/Trochtelfingen unterlag Anadolu mit 3:4. Mit der SGM Dettingen/Glems schied noch ein weiterer Bezirksliga-Vertreter aus. Die Dettinger verloren beim Münsinger A-Ligisten FC Römerstein mit 5:3. »Wir haben einen schlechten Tag erwischt, aber für uns zählt die Liga. Die Niederlage müssen wir jetzt abhaken«, sagte Dettingens Trainer Patrick Plewnia.

Ein echtes Schützenfest feierte der TSV Genkingen. Mit sage und schreibe 11:1 überrannten die Genkinger den SV Rommelsbach aus der Reutlinger A-Liga. »Wir waren einfach richtig gut drauf«, fasste TSV-Spielertrainer Dominik Laur relativ nüchtern zusammen. Dass die Genkinger Mannschaft in diesem Jahr zu den großen Titel-Favoriten in der Kreisliga A Münsingen zählt, war vielen Beobachtern längst bewusst. Mit dem 11:1-Erfolg setzte Laur mit seiner Mannschaft aber ein weiteres Ausrufezeichen, auch für den Pokal. »Ich will ins Finale. Klar sind wir als A-Ligist Außenseiter, aber ich trete nicht in einem Wettbewerb an, um ins Achtelfinale zu kommen«, betonte der Spielertrainer. Bester Torschütze war Neuzugang Dominik Früh. Der langjährige Torjäger des VfL Pfullingen traf bis zu seiner Auswechslung in der 55. Minute vier Mal. (GEA)

Ergebnisse in der Übersicht

Hirrlingen II/Hemmendorf – Talheim/Öschingen 1:2

SV Neustetten – SV Hirrlingen 2:1

TSV Lustnau – TSV Hagelloch 3:2

TSV Mähringen – TSV Gomaringen 1:5

SGM Altingen/Entringen – TSG Tübingen II 5:2

SV Hülben – TuS Metzingen 0:4

SGM Dettingen/Glems II – SG Reutlingen 1:2

FC Römerstein – SGM Dettingen/Glems 5:3

Steinhilben/Trochtelfingen – Anadolu Reutlingen 4:3

TSV Riederich – TSV Sickenhausen 0:4

VfL Pfullingen II – TuS Honau abgs.

TSV Genkingen – SV Rommelsbach 11:1