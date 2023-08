1:5-Pleite für den TSV Ofterdingen nach 1:0-Führung

Bitte aktivieren Sie Javascript

SEEDORF. »Wenn wir so spielen, steigen wir ab.« Markus Bradtke, Trainer des Fußball-Landesligisten TSV Ofterdingen, sprach nach der 1:5 (1:0)-Pleite beim SV Seedorf Klartext. Spiel mit Ball, Spiel ohne Ball, schlechte Zweikampfführung – die Steinlachtäler waren am ersten Spieltag von der Rolle.

Die Ofterdinger gingen in Seedorf sogar in Führung, aber auch dieser Treffer brachte keine Ruhe und Ordnung ins Spiel. In der 33. Minute setzte sich Lukas Neth auf der linken Seite durch. Seine Hereingabe verwertete der ehemalige Reutlinger Oberligaspieler Jannick Schmitt. Zu Beginn der zweiten Halbzeit gerieten die Mannen um Kapitän Maurice Heim ruckzuck auf die Verliererstraße. In den ersten 15 Minuten der zweiten Hälfte traf Seedorf vier Mal ins Schwarze. Zu allem Übel sah Torhüter Julian Hauser in der 75. Minute nach einem Foulspiel die Rote Karte. »Er dürfte zwei Spiele gesperrt werden«, glaubt Bradtke. (kre)