1:2-Niederlage für den SV Nehren

MAICHINGEN. Der SV Nehren hat nach fünf Siegen und einem Unentschieden seit Mitte November mal wieder ein Spiel in der Fußball-Landesliga verloren. Vor 112 Zuschauern unterlag die Mannschaft des scheidenden Trainers Markus Leuthe beim Spitzenreiter GSV Maichingen mit 1:2 (0:1). Bereits nach vier Minuten lagen die Gäste durch einen Kopfballtreffer von Daniel Mägerle mit 0:1 in Rückstand. Doch die Leuthe-Elf hielt gut dagegen und war über weite Strecken ein ebenbürtiger Gegner. Kurz vor der Pause scheiterte der ehemalige Reutlinger Oberliga-Spieler Frederick Mohr am Ausgleichstreffer.

Michael Klauß war es, der in Minute 69 einen Freistoß direkt zum 2:0 für die Hausherren verwandelte. »Ein tolles Tor«, lobte Leuthe. Dem spielenden Nehrener Co-Trainer Pedro Keppler gelang zehn Minuten später noch der 1:2-Anschlusstreffer. Pech hatte der Routinier in der Nachspielzeit, als er den 2:2-Ausgleich verpasste. »Die Mannschaft hat nie aufgegeben und toll gekämpft. Das stimmt mich positiv für die nächsten Aufgaben«, betonte Leuthe. (GEA)