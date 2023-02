TSG Reutlingen siegt gegen Langen 75:74 Happy End dank Mosley

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Basketballer der TSG Reutlingen Ravens sorgten in der 1. Regionalliga für einen Paukenschlag. Das Team von Trainer Vasilis Tsuknidis bezwang vor 450 Zuschauern den Tabellenzweiten und Titelaspiranten TV Langen in einem hochdramatischen Spiel mit 75:74 (32:41). Dabei bewiesen die Reutlinger tolle Comeback-Qualitäten und drehten im letzten Viertel ein verloren geglaubtes Spiel. »Wir haben zuletzt gegen gute Teams viele knappe und teils unnötige Niederlagen kassiert und wurden heute belohnt. Im zweiten und dritten Viertel haben wir schwach agiert und lagen zurecht deutlich hinten«, sagte Tsuknidis. Im letzten Viertel hätten seine Schützlinge »überragend gekämpft und mit einer enormen Intensität verteidigt«.

Der erste Spielabschnitt ging mit 21:16 an die TSG, die bis auf Damir Dronjic (Schulterverletzung) alle Mann an Bord hatte. Im zweiten Viertel liefen die Gäste aus Hessen offensiv warm und legten defensiv eine Schippe drauf. Langen demonstrierte in dieser Phase eindrucksvoll, weshalb es bislang nur vier Niederlagen hinnehmen musste. Das 32:41 zur Pause war für die Reutlinger sogar noch schmeichelhaft.

Beste Defensivleistung

Auch im dritten Abschnitt waren die Gastgeber klar unterlegen. Bei Langen fand ein Distanzwurf nach dem anderen das Ziel, während die TSG in der Offensive große Probleme hatte. Beim Stand von 50:64 vor den letzten zehn Minuten schien die Partie entschieden zu sein.

Im vierten Viertel zeigten die Reutlinger ihre beste Defensivleistung in dieser Saison. Mit einer unglaublichen Intensität gelangen zahlreiche Ballgewinne, die konsequent zu Ende gespielt wurden. Der Tabellen-Neunte kam immer näher heran, auch Auszeiten der Gäste verhinderten dies nicht. Langen gelang kaum noch ein Punkt. Center David Grubic, der nach seiner Vier-Spiele-Sperre zurück war, glich zum 66:66 aus. Gut eine Minute vor Ende verwandelte Routinier Nikola Gaurina einen Dreier zum 73:73. Nick Mosley ließ im nächsten TSG-Angriff zwei Freiwürfe liegen. Schließlich verwandelte Langen einen Freiwurf zum 73:74.

Elf Sekunden vor Schluss spielte Noel Duarte einen starken Pass auf Mosley, der seinen Fehler wieder gut machte und zum 75:74 einnetzte. Spätestens jetzt gab es kein Halten mehr auf den Tribünen. Langen spielte sich noch einen guten Dreipunktewurf in der letzten Sekunde heraus, doch dieser verpasste das Ziel. Kilian Fischer sicherte den Rebound und hielt den Sieg für die Reutlinger fest. Am Samstag kann die TSG mit einem Sieg beim Drittletzten VfL Bensheim den Klassenverbleib perfekt machen. (GEA)