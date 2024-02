Reutlinger TSG Ravens verlieren in Lich

Bitte aktivieren Sie Javascript

LICH. In der Basketball-Regionalliga Südwest haben die TSG Solcom Ravens Reutlingen beim TV Lich vor 800 Zuschauern mit 74:91 (29:41) verloren. Für die Mannschaft von Trainer Vasilis Tsouknidis war es die dritte Niederlage in Serie. Allerdings konnten die Ravens ersatzgeschwächt nur mit neun Spielern antreten. David Grubic, zuletzt mit 21 Zählern gegen den MTV Stuttgart Topscorer bei den Reutlingern, und Malik Kudic fehlten bei den Gästen krankheitsbedingt. Bester Werfer bei den Ravens wurde Youngster Lino Duarte mit 19 Punkten. Mit der siebten Niederlage im 18. Saisonspiel belegen die Reutlinger-Basketballer aktuell Rang sechs. Damit sind alle Ambitionen im Titelrennen vom Tisch. Für den TV Lich war der Erfolg gleichzeitig der siebte Sieg in Serie, die Hessen sind mit einer Bilanz von 14:5-Siegen erster Verfolger des Spitzenreiters College Wizards aus Karlsruhe (16:3-Erfolge).

Das Tsouknidis-Team lief dem Gegner fast über die gesamte Spieldauer hinterher. Die ersten drei Viertel waren alle auf Seiten der Hessen, sodass die Ravens mit einem 50:68-Rückstand in die letzten zehn Minuten gingen. Der Start in die Partie gehörte aber zunächst den Ravens, als man das Spiel mit 5:0 eröffnete. »Wir haben dann zu viele Fehler gemacht und den Gegner selbst aufgebaut«, betonte Tsouknidis. Beim TV Lich kam Johannes Lischka, von 2012 bis 2014 beim Erstligisten Tigers Tübingen aktiv, auf 15 Punkte, zwölf Rebounds und fünf Assists. »Wir haben ihm durch verschiedene Mittel trotzdem das Leben schwer gemacht«, so Tsouknidis. Die Rebounds gingen mit 40:29 aber klar an den späteren Sieger. Im letzten Viertel versuchten die Gäste noch einmal alles, dch di Hausherren spielten den Sieg sicher nach Hause. Lischka erzielte in Minute 37 das 84:67, Tsouknidis nahm nochmals eine Auszeit. Doch die Differenz von 17 Zählern stand am Ende auch an der Anzeigentafel fest. »Es ist viel schief gelaufen. Viele Spieler waren angeschlagen, dazu gab es ein Wechsel im Team«, so Tsouknidis. (GEA)