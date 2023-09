Jens Leutenecker, ehemaliger Co-Trainer und Hallensprecher der Tigers Tübingen, feiert als Spielanalyst der deutschen Basketball-Nationalmannschaft den WM-Titel an der Seite mit Dennis Schröder, Franz Wagner und Co. Im exklusiven GEA-Interview gibt der 36-Jährige spannende Einblicke in die vergangenen Wochen.

Strahlende Gesichter auf der großen WM-Party der deutschen Basketball-Nationalmannschaft nach dem Finalsieg gegen Serbien. Bundestrainer Gordon Herbert (Mitte) hält den Pokal in der Hand. Rechts daneben: Jens Leutenecker. Foto: Privat Strahlende Gesichter auf der großen WM-Party der deutschen Basketball-Nationalmannschaft nach dem Finalsieg gegen Serbien. Bundestrainer Gordon Herbert (Mitte) hält den Pokal in der Hand. Rechts daneben: Jens Leutenecker. Foto: Privat

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.