Die TSG Solcom Ravens Reutlingen laufen einem Rückstand vergebens hinterher

REUTLINGEN. In der Basketball-Regionalliga Südwest haben die TSG Solcom Ravens Reutlingen gegen die Sunkings Saarlouis vor 600 Zuschauern in der Sporthalle am Isolde-Kurz-Gymnasium mit 70:85 (32:40) verloren. Für die Mannschaft von Trainer Vasilis Tsouknidis war es die vierte Niederlage in Folge. Die gegnerische Zonenverteidigung sowie 22 Ballverluste waren die Hauptgründe für die Niederlage gegen die Saarländer.

Tsouknidis war auch nach dem Spiel immer noch aufgeregt. »Wie willst du das Spiel gewinnen, wenn man 14 Ballverluste in der ersten Halbzeit hat? Wir haben am Schluss in der Verteidigung alles probiert«, lautete die Zusammenfassung des 45-Jährigen. Nach einem 12:0-Lauf verkürzten die Ravens nach 36 Minuten auf 66:70. Die Zuschauer waren voll da. Alles war noch möglich, doch viele leichte Fehler und schlechte Abschlüsse verhinderten einen Erfolg. Am Ende spielten die Saarländer den Sieg sicher nach Hause. Kelvin Okundaye setzte in der letzten Minute den Schlusspunkt zum 85:70. Es war gleichzeitig das Ende eines 8:0-Laufs, Okundaye war mit 24 Zählern zudem Topscorer der Partie.

Saarlouis mit Legende Easterling Bei den Gästen war Ricky Easterling der bekannteste Name. Der 40 Jahre alte Deutsch-Amerikaner ist eine Legende im deutschen Amateur-Basketballer. Seit Anfang 2007 spielt Easterling ununterbrochen in Deutschland. Seine erste Station war ausgerechnet Reutlingen, wo der Sportler für zwei Spiele auf Korbjagd ging. Die meiste Zeit verbrachte Easterling in Saarlouis, wo er den Aufstieg von der zweiten Regionalliga bis in die ProB schaffte. Aktuell ist der Point Guard Cheftrainer beim luxemburgischen Erstligisten BBC Gréngewald Hueschtert. »Wenn es die Zeit zulässt, kann ich noch für Saarlouis spielen«, so der Routinier, der seit Ende letzten Jahres abermals für Sunkings spielt. Gegen Reutlingen zeigte Easterling erneute seine Klasse und kam in 19 Minuten auf 13 Punkte und drei Rebounds. (tob)

Der Start gehörte aber den Ravens. Nach drei Minuten führten die Tsouknidis-Schützlinge mit 4:0, Tom Demmer vollendete eine Minute später einen 7:0-Lauf für den späteren Sieger zur 7:6-Führung. Diesen Vorsprung sollten die Saarländer nicht mehr hergeben. Simion Habtemichael erzielte beim Stand von 10:18 neun Zähler in Folge für die Reutlinger zum 19:21 - gespielt waren zwölf Minuten. Mehr kam von Habtemichael aber nicht mehr. »Er hat Probleme mit dem Knie«, berichtete Tsouknidis. Beide Mannschaften agierten fast durchgängig mit einer Zonenverteidigung. So musste jeder Punkt hart erkämpft werden. Eine schwache Dreierquote (23,7 Prozent) verhinderte eine bessere Chance auf einen Reutlinger Sieg. Insgesamt war das Spiel von vielen Fehlern geprägt. Für die Ravens traf Malik Kudic mit 18 Punkten am besten. (GEA)