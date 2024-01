Die Schützengilde Reutlingen und auch die Bogenschützen des PSV Reutlingen erleben gerade großen Zulauf. Schießkurse sind ausgebucht. Wieso ist das so? Was macht die Faszination des Schießens aus? Der GEA hat Experten dazu befragt und überraschende Antworten bekommen.

Ein Mann zielt mit einer sogenannten Luftpistole. Foto: Dieter Reisner Ein Mann zielt mit einer sogenannten Luftpistole. Foto: Dieter Reisner

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.