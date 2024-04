Der Graureiher an der Echaz, der vergangene Woche für Schlagzeilen gesorgt hatte, weil sein Schnabel von Müll umwickelt war, hat ein Schlaglicht auf ein Umweltproblem mitten in Reutlingen geworfen: Achtlos in den Fluss geworfener Müll bedroht den Lebensraum dort.

Lebensraum Echaz: Der Graureiher rechts teilt sich sein Dasein am Stauwehr hinter dem Reutlinger E-Center mit Müll im Uferbereich. Dazu gehörten zum Zeitpunkt der Aufnahme an diesem Abschnitt des Flusses Einweggeschirr, Plastiktüten, Alufolien, Flaschen, alte Autoreifen und sogar eine Autobatterie. Foto: Ralf Rittgeroth Lebensraum Echaz: Der Graureiher rechts teilt sich sein Dasein am Stauwehr hinter dem Reutlinger E-Center mit Müll im Uferbereich. Dazu gehörten zum Zeitpunkt der Aufnahme an diesem Abschnitt des Flusses Einweggeschirr, Plastiktüten, Alufolien, Flaschen, alte Autoreifen und sogar eine Autobatterie. Foto: Ralf Rittgeroth

