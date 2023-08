In der Rommelsbacher Wollwerkstatt hängen bis zu 30 Teilnehmerinnen mit Begeisterung an der Nadel. Einmal monatlich treffen sie sich zum gemeinsamen Stricken und Häkeln. Sie haben an einem internationalen Kunstprojekt mitgewirkt und spenden Wärmendes an Neugeborenenstationen, Pflegeheime und Obdachlose. Wie alles begann ...

Mit viel Fingerspitzengefühl und Know-how am Werk: Die Frauen der Wollwerkstatt umgarnen sich und andere. Unter ihnen auch die Gründerinnen des Handarbeitszirkels Renate Sturm (Dritte von links) undSabine Schultze (hinten, ganz rechts). Foto: Steffen Schanz Mit viel Fingerspitzengefühl und Know-how am Werk: Die Frauen der Wollwerkstatt umgarnen sich und andere. Unter ihnen auch die Gründerinnen des Handarbeitszirkels Renate Sturm (Dritte von links) undSabine Schultze (hinten, ganz rechts). Foto: Steffen Schanz

