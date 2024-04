Reutlingen ist eine von sechs Gemeinden, die am Modellprojekt Housing First teilnehmen. Geplant ist, dass zwölf 18- bis 27-jährige wohnungslose Menschen aus dem Landkreis unbefristete Mietverträge bekommen. Mehr zum Ablauf und worauf es ankommt.

Menschen ohne Wohnung sollen langfristig eine Bleibe bekommen. Foto: Jens Schierenbeck

