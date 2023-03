Mehr als zwei Tage lang waren 460 Haushalte in Altenburg und Sickenhausen von Internet, Telefon und TV abgeschnitten. An einer Baustelle war ein Glasfaserkabel beschädigt worden. Kunden und die Ortsvorsteher der beiden Reutlinger Teilorte ärgern sich über die spärlichen Infos von Vodafone, die die Gerüchteküche angeheizt haben.

Einen Bagger an dieser Baustelle in Altenburg verdächtigten viele Vodafone-Kunden, die Störung verursacht zu haben. Das Bauunternehmen dementiert das. Foto: Steffen Schanz Einen Bagger an dieser Baustelle in Altenburg verdächtigten viele Vodafone-Kunden, die Störung verursacht zu haben. Das Bauunternehmen dementiert das. Foto: Steffen Schanz

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.