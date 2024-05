Der Song »L'amour toujours« des italienischen DJs Gigi D'Agostino wird sowohl auf der Stuttgarter Fanmeile während der Fußball-EM als auch in den Bierzelten auf dem Wasen verboten - weil die Melodie für rassistische Parolen genutzt wird. Der GEA hat gefragt, wie Veranstalter in Reutlingen und regionale Radiosender mit dem Problem-Song umgehen. Die Ansichten der Befragten gehen auseinander.

Auf dem Gelände des »Pony«-Clubs in Kampen auf Sylt wurde zu Gigi D'Agostinos Song »L'amour toujours« rassistisch rumgegrölt. Foto: Lea Sarah Albert/dpa Auf dem Gelände des »Pony«-Clubs in Kampen auf Sylt wurde zu Gigi D'Agostinos Song »L'amour toujours« rassistisch rumgegrölt. Foto: Lea Sarah Albert/dpa

