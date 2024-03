Passanten auf der Wilhelmstraße verraten, wie sie die Reutlinger Kernstadt bewerten, was ihnen dort fehlt und was sie schätzen

Wie kann die Reutlinger Altstadt aufgewertet und für Besucher und Kunden attraktiver gemacht werden? Foto: Manfred Grohe Wie kann die Reutlinger Altstadt aufgewertet und für Besucher und Kunden attraktiver gemacht werden? Foto: Manfred Grohe

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.