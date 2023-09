Wie kann ich Professor an der Reutlinger Hochschule werden?

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wie kann ich Professorin oder Professor werden? Und wie kann die Hochschule Reutlingen die besten praxisnahen Lehrkräfte gewinnen? Vielen Studierenden sowie Berufspraktikerinnen und -praktikern ist nicht bewusst, dass eine Professur an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften (HAW) ein möglicher Karriereweg sein kann. Im Rahmen des Programms »FH-Personal« arbeiten daher Bund und Länder gemeinsam an der Entwicklung von Konzepten zur Rekrutierung und Qualifizierung von Professorinnen und Professoren an Fachhochschulen und Hochschulen für angewandte Wissenschaften.

An der Hochschule in Reutlingen wird dieses Vorhaben durch das Team des Projekts »professoRTalent« vorangetrieben, dessen Hauptanliegen es ist, Sichtbarkeit und Interesse für diesen oft übersehenen Berufsweg zu schaffen. »Die Möglichkeit des selbstbestimmten Arbeitens, die Verbindung von Theorie und Praxis, die gute Vereinbarung von Beruf und Familie sowie die Chance, junge Talente zu fördern, machen für mich die HAW-Professur zu einem attraktiven Beruf«, erklärt Prof. Dr. Petra Kneip, Projektleiterin und Professorin an der ESB Business School. Im Fokus des Projekts steht zudem die kontinuierliche Verbesserung der eigenen Berufungsprozesse sowie die bestmögliche Integration von neuen Professorinnen und Professoren.

Vielfältige Wege zum Ziel

Wie und wer kann aber überhaupt eine Professur erhalten? Die Wege zu einer HAW-Professur sind vielfältig und variieren von Person zu Person. Die Einstellungsvoraussetzungen sind jedoch im Landeshochschulgesetz Baden-Württemberg klar festgelegt. Unerlässlich ist in den meisten Fällen die Promotion, das heißt das Erlangen eines Doktortitels. Zusätzlich sind mindestens fünf Jahre Berufserfahrung erforderlich, davon mindestens drei außerhalb einer Hochschule. Die pädagogische Eignung muss durch Le-hrerfahrung oder Weiterbildungen im Bereich der Hochschuldidaktik nachgewiesen werden. Wer diese Anforderungen erfüllt, kann sich auf öffentlich ausgeschriebene Stellen an Hochschulen für angewandte Wissenschaften bewerben.

Daran anschließend wird ein mehrstufiger Auswahlprozess, der Probevorlesungen, Gespräche und Präsentationen umfasst, durchlaufen. Eine Berufungskommission erstellt daraufhin eine Berufungsliste der in der Regel besten drei Bewerberinnen und Bewerber. Die Entscheidung, wem die Professur angeboten wird, trifft entweder das zuständige Ministerium oder die Hochschule selbst. Sobald die Wahl getroffen ist, erhält die ausgewählte Person einen »Ruf« und darf sich fortan Professorin oder Professor nennen.

»Eine HAW-Professur bietet spannende Möglichkeiten«, erklärt Petra Kneip. »Dank ihrer anwendungsbezogenen Forschung sind HAW-Professorinnen und -Professoren oft wichtige Kooperationspartner für kleine und mittelständische Unternehmen.« In der Lehre wiederum vermitteln Professorinnen und Professoren durch ihren hohen Praxisbezug nicht nur branchenspezifisches Fachwissen, sondern auch berufsrelevante Fähigkeiten. »Im Vergleich zur Anonymität an manchen Universitäten punkten Hochschulen wie hier in Reutlingen mit dem direkten und persönlichen Kontakt zwischen Studierenden und Lehrenden«, betont Kneip. So können die Studierenden während ihres Studiums von praxisnahen Beispielen, Fallstudien und aktuellen Trends profitieren.

Dass die praxisnahe Lehre sowohl von den Studierenden als auch von den Unternehmen geschätzt wird, spiegelt sich auch in den sehr guten Platzierungen wider, welche die Hochschule Reutlingen regelmäßig in nationalen und internationalen Rankings belegt.