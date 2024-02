Das Polizeipräsidium Reutlingen nimmt an einem Pilotprojekt teil: Datenträgerspürhund Uso ist seit Dezember im Dienst. So funktionieren die spannenden Einsätze.

Auf der Suche nach verstecken Datenträgern: Fabio Bickel und sein Spürhund Uso geben einen Einblick in ihre Arbeit. Foto: Jürgen Meyer Auf der Suche nach verstecken Datenträgern: Fabio Bickel und sein Spürhund Uso geben einen Einblick in ihre Arbeit. Foto: Jürgen Meyer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.