Ines Fischer war in Reutlingen bis Mitte 2023 als Prälaturpfarrerin für Flucht und Migration zuständig, seit vergangenen September ist sie in Jerusalem auf dem Ölberg Leiterin des evangelischen Pilger- und Begegnungszentrums.

Dieses Foto entstand kurz vor dem Abschied von Ines Fischer nach Jerusalem. Foto: Norbert Leister Dieses Foto entstand kurz vor dem Abschied von Ines Fischer nach Jerusalem. Foto: Norbert Leister

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.