»Flamenco: Das ist mehr als Musik - das ist eine Art zu leben«. Auf die Bühne bringt dieses südliche Lebensgefühl die internationale Projektgruppe »Flamenco del sur« um den gebürtigen Reutlinger Philip Reinhardt am Freitag im Glemser Hirsch. Vorab erzählen die Akteure, was sich hinter diesem einzigartige Tanz- und Musikstil verbirgt, und was er für sie bedeutet.

Die Flamenco-Formation »Flamenco del sur« übt in einem Proberaum in Tübingen für ihre Auftritte: Die Tänzerinnen Lena Breitig und Annette Brenner, Sängerin Jenny de la Charo und die Gitarristen Valentín Fernández und Philip Reinhardt (von links). Foto: Anja Weiß Die Flamenco-Formation »Flamenco del sur« übt in einem Proberaum in Tübingen für ihre Auftritte: Die Tänzerinnen Lena Breitig und Annette Brenner, Sängerin Jenny de la Charo und die Gitarristen Valentín Fernández und Philip Reinhardt (von links). Foto: Anja Weiß

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.