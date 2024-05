Aktuell Landwirtschaft

Wie Bauern im Kreis Reutlingen zur Satellitenkontrolle ihrer Felder stehen

Seit Kurzem filmen Satelliten im All Felder, Anbauflächen und Weiden der Bauern in ganz Europa, also auch in der Region. So wird ausgewertet, was sie anbauen und wie sie wirtschaften. Die Landwirte im Kreis Reutlingen sind alles andere als begeistert.