Welche Konzerte aktuell in Reutlingen und der Region geboten sind

REUTLINGEN. An diesem Wochenende können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Hanna Herrlich & Band. Die Sängerin und ihre drei Mitspieler tingeln seit fast zehn Jahren gemeinsam über die Bühnen der Region. Am Freitag, 9. Februar, 19 Uhr, präsentieren sie im Maxx-Cafe in der Seestraße Songs mit Herz und einer großen Portion Groove.

Roberto Santamaria. Was ist kubanisch, wirkt unmittelbar auf die Tanzlaune und bringt das Blut in Wallung? Antwort: Roberto Santamaria, der am Montag, 12. Februar, um 19.30 Uhr den Pappelgarten mit karibischem Lebensgefühl und Buena-Vista-Klassikern zum Brodeln bringen will.

Andy Susemihl. Der in Deutschland aufgewachsene Gitarrist stand bereits mit Rock-Ikonen wie Ozzy Osbourne, Guns’n'Roses und Deep Purple auf der Bühne. Am Freitag, 9. Februar, 20.30 Uhr, kommt Susemihl mit seinem Trio zum »Friday Live Special« in den Jazzclub in der Mitte.

Easy Sunday Jahresfest. Das Format »Easy Sunday« ist eine seit Jahren etablierte interkulturelle Jamsession, die einmal im Jahr ein interkulturelles Fest ausrichtet. Am Samstag, 10. Februar, 17 Uhr, sorgen im franz.K die Gruppen Blazing Beatz, Melikas, das TALK-Projekt und die Straßenmusik-Band DieVagari für Stimmung.

Die sechs Musiker von Alb Express sind am Samstag zu Gast im Pappelgarten. Foto: pr Die sechs Musiker von Alb Express sind am Samstag zu Gast im Pappelgarten. Foto: pr

Alb Express. Die Mischung aus Rockklassikern, fetziger Volksmusik und Partysound wird präsentiert von sechs Musikern, die nicht nur Saxofon, Klarinette, Trompete, Posaune, Gitarre und Bass spielen, sondern auch singen können. Am Samstag, 10. Februar, 19.30 Uhr, spielt die Band im Pappelgarten.

Costa del Soul & the Master Horns. Sie spielen Souliges und Funkiges, und ihre Songs stammen von Chaka Khan, Earth Wind & Fire, Incognito, Stevie Wonder und Tower of Power. Diesen raffinierten Sound-Cocktail präsentiert die zehnköpfige Band am Samstag, 10. Februar, 20 Uhr, im Jazzclub in der Mitte.

Freep. Die drei Reutlinger Musiker machen sich Songs von Porcupine Tree, den Foo Fighters und den Gebrüdern Gibb zu eigen und verleihen ihnen einen ganz eigenen »Freep-Charakter«. Am Sonntag, 11. Februar, 12.30 Uhr, kommt das Trio in den Pappelgarten.

Tübingen

Bandnacht. Bei der vom Jamclub und Club Voltaire präsentierten Bandnacht sind Newcomer und Routiniers dabei, (fast) alle unter 20, mit Rock, Pop, Punk, Metal und mehr. Am Freitag, 9. Februar, 19 Uhr, spielen die Bands Skyphant, Underscore, Uncut Diamonds und Departure im Club Voltaire.

Loisach Marci. Marcel Engler beschreitet mit seinem Projekt »Alphorntechno« einen ganz eigenen musikalischen Weg abseits der Konserve. Ein einzigartiger Sound, angesiedelt irgendwo zwischen bayerischem Landler, Hip-Hop, Blues und Elektrobeat. Am Samstag, 10. Februar, 20 Uhr, im Club Voltaire.

Rottenburg

Hasa. Wie der Name erahnen lässt, betreibt die Heiner All Star Attraktion »umbenannte Raumfahrt« und wartet mit Reggae, Funk und Space-Balladen aus der süddeutschen Galaxie auf. Die fünfköpfige Band spielt am Freitag, 9. Februar, 20 Uhr, im Old Hamburg.

Glems

Besides. Die vier Musiker spielen in der klassischen Besetzung Bass, Gitarre, Schlagzeug, und gleichzeitig ist ihre Musik äußerst vielfältig. Von Red Hot Chilli Peppers und Selig bis hin zu Mando Diao und Lenny Kravitz reicht die Bandbreite am Samstag, 10. Februar, 20.30 Uhr, im Hirsch.

Ernest & the Hemingways kommen am Samstag in den Adler. Foto: pr Ernest & the Hemingways kommen am Samstag in den Adler. Foto: pr

Meidelstetten

Ernest & the Hemingways. Gegründet vor 45 Jahren, spielt die Band seit 1989 in fast unveränderter Besetzung. Längst Kult sind ihre Liveauftritte, die den fetzigen Sound und die eingängigen Arrangements der zehn Musiker direkt und kompakt in die kleinste Hütte bringen. So wie am Samstag, 10. Februar, 20.30 Uhr, im Adler.